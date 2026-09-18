Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας: «Με υποδομές αντιμετωπίζουμε το δημογραφικό» – Εγκαίνια στο Καστέλλι

Σημαντική ημέρα η σημερινή για το Καστέλλι και το Δήμο Μινώα Πεδιάδας καθώς πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου, σύγχρονου 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Καστέλλι, ενός έργου που δοκιμάστηκε από καθυστερήσεις και κινδύνευσε ακόμη και με απένταξη, αλλά τελικά παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία προς όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους.

Ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός που άνοιξε επίσημα τις πόρτες του, αποτελεί πλέον έναν χώρο καθημερινής φροντίδας, ασφάλειας, παιχνιδιού και δημιουργίας για τα βρέφη και τα νήπια του Καστελλίου, με τα χαμόγελα των μικρών παιδιών, τις ευχές των γονέων και την συγκίνηση των ανθρώπων που εργάστηκαν για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό, να πρωταγωνιστούν.

Ο νέος 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός αποτελεί μια σύγχρονη και λειτουργική υποδομή που μπορεί να φιλοξενήσει 40 παιδιά, 12 βρέφη και 28 νήπια, ενώ προβλέπονται και 6 θέσεις για παιδιά ΑμεΑ. Με συνολικό εμβαδόν 681,25 τ.μ., διαθέτει χώρους για τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων, ειδικά διαμορφωμένους χώρους ύπνου και απασχόλησης, χώρους υγιεινής, κουζίνα, χώρο παραγωγής γάλακτος, αίθουσες και υποδομές για παιδιά ΑμεΑ, ενώ διαθέτει και ανελκυστήρα.

Ο αύλειος χώρος, κατά μεγάλο ποσοστό φυτεμένος με φυσικό χλοοτάπητα, έχει διαμορφωθεί με όργανα παιδικής χαράς, δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν, να κινηθούν και να χαρούν την καθημερινότητά τους.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια για τη δημιουργία του νέου σταθμού ξεκίνησε από το 2018, ωστόσο στην πορεία μεσολάβησαν σημαντικές δυσκολίες και καθυστερήσεις. Το έργο μπήκε σε περιπέτειες, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για να παραδοθεί σήμερα και επίσημα στην τοπική κοινωνία.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για τη χρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που διασφάλισε την υλοποίηση της σημαντικής αυτής κοινωνικής υποδομής, συνολικής δαπάνης 861.219,58 ευρώ, ενώ ο εξοπλισμός της νέας βρεφονηπιακής δομής καλύφθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ευχαρίστησε δημόσια όσους συνέδραμαν την προσπάθεια για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της νέας δομής και πιο συγκεκριμένα, την αρμόδια Αντιδήμαρχο Όλγα Δραμουντάνη, όλους τους Αντιδημάρχους για τη συμβολή τους, ο καθένας από το πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αντιδημαρχίας του, τον Προϊστάμενο στο Τμήμα Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Στέλιο Τρουλλινό για την υλοποίηση του τεχνικού έργου και τον διαγωνισμό για τον εξοπλισμό, τα στελέχη και τους εργαζομένους των Κοινωνικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το προσωπικό του Βρεφονηπιακού Σταθμού, τους φορείς του Καστελλίου και όσους με τον δικό τους τρόπο, συνέβαλαν στην προσπάθεια.

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Τον Αγιασμό τέλεσαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Χιώτης και ο εφημέριος της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Καστελλίου, π. Γιώργος Μαραυγάκης. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Όλγας Δραμουντάνη, των Αντιδημάρχων Καλλιόπης Αποστολογιωργάκη, Μανώλη Κουρλετάκη, Γιώργου Κουτσαντωνάκη, Μανώλη Ζαμπουλάκη και Γρηγόρη Καλογερίδη, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Νίκου Μπελενιώτη, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργου Καλογεράκη, του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Παιδείας Στέφανου Ψυλλάκη, της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρίας Σκουλούδη, των Δημοτικών Συμβούλων Γιώργου Μελεμενή και Έφης Καλυκάκη, Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων της ΔΕ Καστελλίου, εργαζομένων και στελεχών των Κοινωνικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εργαζομένων του Δήμου και του Βρεφονηπιακού Σταθμού, εκπροσώπων φορέων του Καστελλίου, γονέων και κατοίκων της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαβάστηκε επίσης μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, με το οποίο εκφράστηκαν θερμές ευχαριστίες προς τη Δημοτική Αρχή για αυτή την σημαντική και ευχάριστη εξέλιξη.

«Το δημογραφικό απαιτεί συγκεκριμένες πολιτικές που στηρίζουν την οικογένεια και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για να μεγαλώνουν τα παιδιά στον τόπο μας. Η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει να αντιμετωπίζει το δημογραφικό με συγκεκριμένες δράσεις, όπως η οικονομική στήριξη των οικογενειών για κάθε νεογέννητο από 1η Ιουλίου 2024 και από τον Ιούνιο του 2026, με μεγαλύτερο βοήθημα έως και 3.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Επίσης, με τη λειτουργία δεύτερου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Καστέλλι, τη δημιουργία δεύτερου Βρεφικού Σταθμού στο Αρκαλοχώρι και την αναβάθμιση όλων των υποδομών φροντίδας για τα παιδιά αλλά και άλλα μέτρα όπως η μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας ,συμβάλλουμε καθοριστικά στη στήριξη των οικογενειών της περιοχής και των παιδιών τους», ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

«Η λειτουργία του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού ενισχύει ουσιαστικά τις κοινωνικές μας δομές και αποτελεί έμπρακτη στήριξη στην καθημερινότητα των γονέων ενώ θα προσφέρει στα παιδιά μόνο όμορφες στιγμές και χαμόγελα, σε έναν χώρο γεμάτο χρώμα και σύγχρονη αισθητική», ανέφερε με τη σειρά της, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Όλγα Δραμουντάνη.

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