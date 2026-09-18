Η Πάολα στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice

Η Πάολαθα είναι το πρόσωπο που θα βρεθεί στη θέση του coach στο The Voice, μετά τoν θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το σόου μουσικής επιστρέφει τη φετινή σεζόν στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό. Οι υπεύθυνοι του σταθμού αναζητούσαν το πρόσωπο που θα καλύψει την τέταρτη καρέκλα, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη μετά τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

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