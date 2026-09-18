Ζαχαράτος για Μαζωνάκη: "Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί, νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου"

Ο Τάκης Ζαχαράτος ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και μίλησε μεταξύ άλλων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Είμαι σε μια κατάσταση ιδιαίτερη, γιατί τον γνώριζα τον Γιώργο πάρα πολύ από την αρχή του, από τότε που ήρθε από την Πάτρα να κάνει τα πρώτα του βήματα. Τον κούρεψα, γνωρίστηκαν οι οικογένειές μας. Ήταν ο φίλος που μετά δουλέψαμε μαζί, ο καθένας πήρε την πορεία του, τον έκανα μετά και στα σόου μου. Είχε απίστευτο ταλέντο σαν ηθοποιός και σαν μίμος. Είχε πολύ βάθος σαν άνθρωπος με βαθιά ματιά», είπε χαρακτηριστικά

Παράλληλα, εξήγησε πως αισθάνεται ότι μαζί με τον φίλο του έχασε έναν άνθρωπο που ο ίδιος είχε ως «ήρωα».

«Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά ήξερα ότι πάντα υπήρχε μια αγάπη και ένας θαυμασμός. Από τη μια είναι ο φίλος μου που έφυγε και από την άλλη είναι ο μύθος “Μαζωνάκης” που έφυγε, νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου» είπε ο ηθοποιός, ο οποίος στις παραστάσεις του υποδύονταν τον τραγουδιστή.

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