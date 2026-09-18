Ένα πλαστικό μπουκάλι μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο χωρίς καθόλου ρεύμα

Οι ειδικοί έδωσαν απαντήσεις πώς ένα πλαστικό μπουκάλι τοποθετημένο στην οροφή μπορεί να μετατρέψει το ηλιακό φως σε φυσικό φως μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισπανικό σάιτ, www.elimparcial.com, ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο με νερό μπορεί να γίνει πηγή φυσικού φωτός για δωμάτια με λίγα παράθυρα, αξιοποιώντας το ηλιακό φως χωρίς να καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια.

Η τεχνική, γνωστή ως λάμπα Moser, χρησιμοποιεί διάθλαση του φωτός για να το κατανείμει μέσα σε έναν χώρο.

Η μέθοδος συνίσταται στην τοποθέτηση μιας διαφανούς φιάλης PET γεμάτης με νερό μέσα από ένα άνοιγμα στην οροφή, έτσι ώστε το ένα μέρος να είναι εκτεθειμένο προς τα έξω και το άλλο μέρος να βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο.

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Το μέρος που παραμένει έξω θα πρέπει να δέχεται άμεσο ηλιακό φως για να αξιοποιεί στο έπακρο τον φωτισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Για να εκτελέσετε την εγκατάσταση, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη:

Ελέγξτε τουλικό και την αντοχή της στέγης πριν τρυπήσετε σε αυτήν.



Κόψτε ένα άνοιγμα κατάλληλου μεγέθους για το μπουκάλι.



Διατηρήστε το δοχείο σταθερό και σωστά τοποθετημένο.



Σφραγίστε τις άκρες για να αποφύγετε διαρροές νερού.



Ελέγξτε ότι η εγκατάσταση παραμένει αδιάβροχη κατά τη διάρκεια της βροχής.



Ελέγξτε τους ισχύοντες οικοδομικούς κανονισμούς πριν τροποποιήσετε την οροφή.



Ορισμένες εκδόσεις προσθέτουν μια μικρή ποσότητα χλωρίου ή χλωρίνης στο νερό για να καθυστερήσουν την ανάπτυξη των φυκιών. Το δοχείο πρέπει να παραμένει κλειστό και η ποσότητα που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι μέτρια.

Πώς καταφέρνει να φωτίσει το εσωτερικό του σπιτιού

Το μπουκάλι λειτουργεί ως διαχύτης του ηλιακού φωτός . Όταν οι ακτίνες περνούν μέσα από το νερό, αλλάζουν κατεύθυνση και διασκορπίζονται στο δωμάτιο.Αυτό το φαινόμενο επιτρέπει στο φως να κατανέμεται σε μια μεγαλύτερη επιφάνεια από ό,τι θα μπορούσε να φωτιστεί άμεσα από ένα μικρό σημείο φωτός. Επομένως, η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκοτεινά δωμάτια, διαδρόμους και κτίρια με λίγα παράθυρα.

Ωστόσο, υπάρχει ένας σημαντικός περιορισμός: το σύστημα εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το ηλιακό φως. Μπορεί να παρέχει φωτισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά δεν αντικαθιστά μια ηλεκτρική λάμπα τη νύχτα.

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Ποιος εφηύρε τη λεγόμενη λάμπα Moser



Η τεχνική αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 από τον Alfredo Moser , έναν μηχανικό από την Ουμπεράμπα της Βραζιλίας.Η πρόταση προέκυψε σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένες περιοχές της χώρας αντιμετώπιζαν προβλήματα σχετικά με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Moser βρήκε έναν τρόπο να εισάγει φυσικό φως σε χώρους που παρέμεναν σκοτεινοί κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας ένα διαφανές μπουκάλι γεμάτο με νερό που περνούσε από την οροφή.

Πώς έγινε δημοφιλές αυτό το σύστημα φωτισμού



Η τεχνική απέκτησε ευρύτερη διεθνή προβολή το 2011 , όταν το Ίδρυμα MyShelter ενσωμάτωσε την ιδέα στο πρόγραμμα Liter of Light στις Φιλιππίνες.

Το έργο επιδίωξε να παρέχει μια οικονομική εναλλακτική λύση για τη βελτίωση του οικιακού φωτισμού χρησιμοποιώντας άμεσα διαθέσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά.

Η πρόταση άρχισε να αναπαράγεται σε διαφορετικά μέρη λόγω χαρακτηριστικών όπως:



Χαμηλό κόστος εγκατάστασης

Επαναχρησιμοποίηση πλαστικών μπουκαλιών .

Απουσία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Ευκολία αναπαραγωγής του συστήματος.



Συμμετοχή της κοινότητας στις εγκαταστάσεις.



Η πρωτοβουλία στη συνέχεια έφτασε σε άλλες χώρες και διάφορες αναφορές της UNESCO έχουν υποδείξει την παρουσία αυτού του είδους έργου σε περισσότερες από 30 χώρες.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την εγκατάσταση ενός μπουκαλιού στην οροφή



Αν και η αρχή του φωτισμού είναι απλή, η διάτρηση μιας στέγης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εάν η εγκατάσταση δεν γίνει σωστά.

Η κακή στεγανοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροές και υγρασία , ενώ η εργασία σε ορισμένους τύπους στέγης χωρίς να γνωρίζετε τη δομή τους μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά.

Για το λόγο αυτό, πριν από την εγκατάσταση μιας φιάλης, συνιστάται να αξιολογήσετε την κατάσταση της στέγης και να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία όταν υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η στεγανοποίηση ή η ασφάλεια της κατασκευής.

Η λάμπα Moser μπορεί να αποτελέσει μια οικονομική εναλλακτική λύση για την αξιοποίηση του ηλιακού φωτός σε εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά η χρησιμότητά της εξαρτάται από την ποσότητα της διαθέσιμης ακτινοβολίας και την σωστή εγκατάστασή της που δεν θα επιβαρύνει την οροφή του σπιτιού.

πηγή κειμένου: powergame.gr

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