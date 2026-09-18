Γιαννόπουλος: «Η Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης της διοίκησης της ΚΟΕ»

Με αφορμή δημοσιεύματα και δηλώσεις που αφορούν τη σωστή ή όχι χρήση του Κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκος Γιαννόπουλος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης στο σύνολο της, απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης της διοίκησης της ΚΟΕ. Οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες της, έχουν ως αποτέλεσμα να αναδεικνύονται σπουδαίοι πρωταθλητές σε όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί η ΚΟΕ οι οποίοι διακρίνονται στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις».