Νεκρή μαθήτρια στην Κοζάνη: «Τίποτα δεν έδειχνε ότι θα ακολουθούσε κάτι τέτοιο»

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Νέες πληροφορίες προκύπτουν για την υπόθεση του θανάτου της μαθήτριας που βρέθηκε νεκρή στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια αντιμετώπιζε προβλήματα και, όπως ανέφερε στη δήλωσή της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό.

Η μαθήτρια εντοπίστηκε στις τουαλέτες του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης με τους εκπαιδευτικούς να σπεύδουν στο σημείο. Καθηγητές και ο διευθυντής έφτασαν κοντά της με απινιδωτή και επιχείρησαν να την επαναφέρουν, εφαρμόζοντας και ΚΑΡΠΑ.

Στη συνέχεια, η 16χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να την επαναφέρουν.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο kozan.gr, η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Νεκρή μαθήτρια στην Κοζάνη: Τίποτα δεν προμήνυε τι θα συμβεί

Τοπικός δημοσιογράφος της Κοζάνης περιέγραψε στο Action24, το βαρύ κλίμα που επικρατεί στη μικρή κοινωνία της περιοχής. «Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές στα 25 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά», είπε και πρόσθεσε: «Μία καθηγήτρια μού είπε βουρκωμένη "τα λόγια είναι περιττά"».

Επικαλούμενος μαρτυρίες γονέων φίλων της 16χρονης, ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι μέχρι χθες το πρωί φέρεται να μην υπήρχε κανένα σημάδι –τουλάχιστον από τη συμπεριφορά της– για το τι θα ακολουθούσε, καθώς έδειχνε ευδιάθετη.

Νεκρή μαθήτρια στην Κοζάνη: Δεν έγιναν μαθήματα την επόμενη ημέρα

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας και σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετέβησαν στο σχολείο ψυχολόγοι.

Περίπου δύο ώρες μετά την έναρξη του σχολικού προγράμματος, η διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφάσισε να μη γίνουν μαθήματα και οι μαθητές επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Η τοπική κοινωνία της Κοζάνης αποχαιρετά σήμερα τη 16χρονη, με την κηδεία της να τελείται στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Νεκρή μαθήτρια στην Κοζάνη: Η δήλωση της Σοφίας Ζαχαράκη

Λίγο αφότου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, το υπουργείο δημοσίευσε τη δήλωση της Σοφίας Ζαχαράκη.

Η υπουργός ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης.

Αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μου βρίσκεται πρώτα απ' όλα στην οικογένειά της, στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από μια τόσο οδυνηρή απώλεια.

Από την πρώτη στιγμή, οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου ενήργησαν άμεσα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και κάνοντας ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσουν τη μαθήτριά τους.

Το παιδί βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, ενώ αμέσως επιχειρήθηκε ΚΑΡΠΑ από εκπαιδευμένο καθηγητή και χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα.

Από αύριο (σήμερα) θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις δομές της εκπαίδευσης, προκειμένου να βρίσκονται δίπλα στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας την αναγκαία ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.

Σε τέτοιες ώρες, προέχει η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών. Είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς της. Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στους γονείς, στην οικογένεια και στους ανθρώπους που την αγαπούσαν».

Με πληροφορίες από Action24, kozan.gr

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