Πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση για τον πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ξανά ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη δημόσια εμφάνιση επί βρετανικου εδάφους. Μετά από έξι χρόνια παραμονής στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Κάρολου επέστρεψε στη γενέτειρά του μαζί με την οικογένειά του, μαγνητίζοντας τα βλέμματα.







Ο δούκας του Σάσσεξ έδωσε το «παρών» σε προγραμματισμένη φιλανθρωπική εκδήλωση στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, όπου απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους.







Στη συνέχεια, παρευρέθηκε σε λαμπερή τελετή απονομής βραβείων στο Λονδίνο, σηματοδοτώντας και επίσημα την επανεμφάνισή του στα δημόσια πράγματα της χώρας.

Ο πρίγκιπας παρακολούθησε την τελετή απονομής βραβείων Invictus Spirit Awards, που συνδέεται με τους Invictus Games, την αθλητική διοργάνωση που ίδρυσε ο ίδιος για τραυματισμένους και ασθενείς βετεράνους πολέμου.

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