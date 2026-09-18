Πολεοδομία Ηρακλείου: Έκκληση για έλεγχο στα κτήρια της δεκαετίας του '80 - Δεκάδες καταγγελίες

Την ίδια ώρα που αυξάνονται οι καταγγελίες για την αύξηση των ετοιμορροπιών των ακινήτων η Πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου απευθύνει έκκληση για να ελεγχθούν τα κτήρια της 10ετίας του ΄80, καθώς διαπιστώνεται ότι εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα.

Όπως προκύπτει σε κτήρια τα οποία κατασκευάστηκαν μέσα στη 10ετία του ΄80 εντοπίζονται προβλήματα κυρίως σε μπαλκόνια και σε εξώστες παρά το γεγονός ότι δεν είναι πάντα εμφανή και όμως καταρρέουν τμήματα τους λόγω της ελλιπούς συντήρησης τους.

Στο πλαίσιο αυτό η υπηρεσία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να φροντίσουν για τον έλεγχο των κτισμάτων τους αναθέτοντας στους μηχανικούς τους να διαπιστώσουν σε τι κατάσταση βρίσκονται αφού συχνά δώματα και μπαλκόνια ποτίζονται με υγρασία με αποτέλεσμα να προκαλείται στη συνέχεια η αποσάθρωση τους.

Το τελευταίο διάστημα η Πολεοδομία γίνεται αποδέκτης δεκάδων καταγγελιών πολιτών οι οποίοι έχουν στη γειτονιά τους ακίνητα που εμφανίζουν προβλήματα, ωστόσο ο αποδεκατισμός της υπηρεσίας από προσωπικό δεν της δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε όλα τα περιστατικά αφού η συνεχής υποστελέχωση της λειτουργεί όλο και περισσότερο περιοριστικά στη δραστηριότητα που αναπτύσσει.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν πρωτοβουλία και να ελέγξουν το ακίνητο τους όπως επίσης και εκεί που υπάρχουν διαπιστωμένα προβλήματα να προχωρήσουν στην άρση της ετοιμορροπίας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, αρκετοί από τους ιδιοκτήτες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που εμφανίζουν τα κτήρια τους αλλά πολλοί δεν ανταποκρίνονται με αποτέλεσμα οι φάκελοι των υποθέσεων τους να οδηγούνται στον Εισαγγελέα.

Από την αρχή του χρόνου είναι δεκάδες οι περιπτώσεις που έχουν πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης αλλά και μεγάλα τα κοινωνικά αδιέξοδα που ανακύπτουν τα οποία δεν είναι εύκολο να αντιμετωπισθούν.

Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι το πρόβλημα των ετοιμορροπιών δεν αφορά μόνο τον πυρήνα της παλιάς πόλης αλλά εκτείνεται και έξω από αυτή σε κτήρια νεότερης γενιάς όσα από τα οποία δεν έχουν συντηρηθεί είναι κρίσιμο να ελεγχθούν.

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