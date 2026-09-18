Κρήτη: Σύλληψη 70χρονου στο Ρέθυμνο - Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε οπλοστάσιο

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Σε οπλοστάσιο είχε μετατρέψει το σπίτι του ένας 70χρονος άνδρας στο Ρέθυμνο. Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (18/9) στο σπίτι του οποίου έγινε έρευνα και βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια, γεμιστήρες μέχρι και ξιφολόγχες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (18.09.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 70χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί Όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 70χρονου.

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Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



-1- πολεμικό τυφέκιο, τύπου Kαlashnikov



-2- πολεμικά υποπολυβόλα



-1- πιστόλι



-1- περίστροφο



-5- γεμιστήρες



-214- πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων



-5- ξιφολόγχες



-6- μαχαίρια



Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου».

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