Αντωνακάκης : Σε τροχιά χρηματοδότησης δύο σημαντικά αθλητικά έργα του Ηρακλείου

Εκδόθηκε η πρόσκληση από το Υπουργείο Αθλητισμου για υποβολή τεχνικού δελτίου από το Δήμο Ηρακλείου για τα δύο έργα που είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης στη πρόσφατη επίσκεψη του στο Ηρακλειο .



Πρόκειται για το «Νέο ταρτάν στο Παγκρήτιο Στάδιο» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης προϋπολογισμού ύψους έως 1.649.000,00 € και ο «Νέος αεροϋποστηριζόμενος θόλος και δημιουργία γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ στην περιοχή Δειλινών» προϋπολογισμού ύψους έως 449.763,00 €



Η προθεσμία για την υποβολή της πρότασης είναι από σήμερα και λήγει 27 Φεβρουαρίου 2027 και γι αυτό άμεσα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες του δικαιούχου να υποβάλλουν την πρόταση πράξης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα παραπάνω έργα στον άξονα προτεραιότητας 1.12 του ΤΠΑ 2026-2030 του ΥΠΑΙΘΑ για την ενίσχυση και αναβάθμιση του αθλητισμού.



Η είδηση αυτή αποτελεί μια ευχάριστη εξέλιξη για την αναβάθμιση των αθλητικών έργων της πόλης μας

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