ΔΕΥΑΡ: Αυξηση-μαμούθ 860% σε διαγωνισμό – Στα ύψη το τρέχον κόστος

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Σοβαρά ερωτήματα για τη σκοπιμότητα, το κόστος και τους όρους της νέας διακήρυξης της ΔΕΥΑΡ προκύπτουν από την εξέταση του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων.

Η διακήρυξη προβλέπει λογισμικό συνολικού προϋπολογισμού 150.600 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ μαζί με τις υπηρεσίες εγκατάστασης, μετάπτωσης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης το αρχικό κόστος φτάνει τα 186.600 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 231.384 ευρώ με ΦΠΑ.

Παράλληλα, προβλέπονται τρία έτη συντήρησης μετά την εγγύηση, με ετήσιο κόστος που αντιστοιχεί στο 18%-22% της αξίας του έργου. Με βάση τον προϋπολογισμό, η τριετής συντήρηση ανέρχεται σε 100.764 έως 123.156 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι αυστηρές προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως η προηγούμενη υλοποίηση συγκεκριμένων έργων σε ΔΕΥΑ ή δήμους, η υποστήριξη αντίστοιχων εφαρμογών σε τουλάχιστον πέντε ΔΕΥΑ, σειρά πιστοποιήσεων ISO, συγκεκριμένες πιστοποιήσεις στελεχών και η απαίτηση χρήσης TypeScript.

Τα βασικά ερωτήματα αφορούν κατά πόσο έχει τεκμηριωθεί η ανάγκη αντικατάστασης των υφιστάμενων συστημάτων, αν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις αναβάθμισης και διασύνδεσης, ποιο είναι το συνολικό σημερινό και μελλοντικό κόστος, καθώς και αν οι όροι του διαγωνισμού είναι αναγκαίοι και αναλογικοί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη μετάπτωση δεδομένων, καθώς προβλέπεται σχετική δαπάνη, ενώ αναφέρεται ότι δεν απαιτείται μεταφορά ιστορικών δεδομένων προηγούμενων οικονομικών χρήσεων. Για τον λόγο αυτό ζητούνται σαφείς απαντήσεις για την πρόσβαση και διατήρηση του παλαιού αρχείου.

Παράλληλα, ζητείται να δημοσιοποιηθούν η μελέτη σκοπιμότητας, η έρευνα αγοράς και η αναλυτική σύγκριση κόστους, ώστε να αποσαφηνιστεί η αναγκαιότητα των απαιτήσεων και η επίδρασή τους στον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία:

Μετά την εξέταση της διακήρυξης με ΑΔΑΜ 26PROC019751382, προκύπτουν σοβαρά ζητήματα που χρειάζονται συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες απαντήσεις: η ανάγκη αντικατάστασης των υφιστάμενων συστημάτων, η σημαντική αύξηση της οικονομικής επιβάρυνσης και ο συνδυασμός απαιτήσεων που ενδέχεται να περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού πρέπει να αποδεικνύεται με καταγραφή των πραγματικών ελλείψεων, αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και μετρήσιμο όφελος για την επιχείρηση και τους καταναλωτές. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε, η ΔΕΥΑΡ αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και πολύμηνες καθυστερήσεις πληρωμών.

Η ΔΕΥΑΡ διαθέτει ήδη πληροφοριακά συστήματα από διαφορετικούς προμηθευτές. Ειδικότερα, η εταιρεία Ήλιδα παρέχει λογισμικό Διαχείρισης οικονομικών πόρων, άλλη εταιρεία παρέχει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Υπάρχει επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, υποδομή dedicated server.

Για την υφιστάμενη σύμβαση λογισμικού, η αρχική προμήθεια του 2015 ανερχόταν σε 60.000 €, με ετήσια συντήρηση 10%, δηλαδή 6.000 €, χωρίς νέα χρέωση αγοράς αδειών κατά τις ανανεώσεις. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να διασταυρωθούν με τις συμβάσεις και τα παραστατικά. Το ποσό των 6.000 € αφορά τη συγκεκριμένη σύμβαση και δεν παρουσιάζεται ως το συνολικό κόστος όλων των σημερινών συστημάτων.

Η νέα διακήρυξη προβλέπει την προμήθεια των ακόλουθων εφαρμογών:

Αντικείμενο Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαχείριση οικονομικών πόρων 57.600 €

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 5.000 €

Διαχείριση ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης 31.000 €

Ψηφιακή καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων 11.000 €

Ψηφιακή εξυπηρέτηση καταναλωτών 15.000 €

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 31.000 €

Σύνολο λογισμικού 150.600 €

Αντικείμενο Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Μελέτη, εγκατάσταση, μετάπτωση, παραμετροποίηση,

εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία 36.000 €

Συνολικό αρχικό κόστος 186.600 €

Με ΦΠΑ, ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 231.384 €. Πρόκειται για προϋπολογισμό διαγωνισμού και όχι για ήδη κατακυρωμένο τίμημα. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου, με αιτιολογία τη συμπληρωματικότητα και την αλληλεξάρτηση των εφαρμογών. (Σελίδες 7 και 179 της διακήρυξης.)

Η ενιαία λειτουργία μπορεί να προσφέρει οφέλη. Χρειάζεται, όμως, να αποδειχθεί γιατί αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν οικονομικότερα με αναβάθμιση και διασύνδεση των υφιστάμενων εφαρμογών. Ενδεικτικά, μια πρόσθετη διασύνδεση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με δημόσιο πληροφοριακό σύστημα αποτελεί αντικείμενο τεχνικής αξιολόγησης και κοστολόγησης. Η απαίτησή της δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι χρειάζεται αγορά νέου πρωτοκόλλου.

Η οικονομική επιβάρυνση συνεχίζεται μετά την αγορά. Η διακήρυξη προβλέπει ένα έτος εγγύησης μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας και, στη συνέχεια, τρία έτη συντήρησης και υποστήριξης. Για τη συντήρηση προβλέπεται χωριστή σύμβαση, που θα υπογραφεί πριν λήξει η εγγύηση. Το ετήσιο τίμημα ορίζεται μεταξύ 18% και 22% της αξίας του έργου, με δυνατότητα ετήσιας αναπροσαρμογής έως 5%. (Σελίδες 39 και 105.)

Με βάση τον προϋπολογισμό, χωρίς έκπτωση και χωρίς αναπροσαρμογές:

Οικονομικό μέγεθος Συντήρηση 18% Συντήρηση 22%

Αρχική προμήθεια και υπηρεσίες 186.600 € 186.600 €

Ετήσια συντήρηση μετά την εγγύηση 33.588 € 41.052 €

Τρία έτη πληρωμένης συντήρησης 100.764 € 123.156 €

Αρχική προμήθεια και τρία έτη πληρωμένης

συντήρησης 287.364 € 309.756 €

Όλα τα παραπάνω ποσά είναι χωρίς ΦΠΑ. Η τελευταία γραμμή καλύπτει την αρχική προμήθεια, το έτος εγγύησης και τα επόμενα τρία έτη πληρωμένης συντήρησης — όχι μόνο τα πρώτα τρία ημερολογιακά έτη. Αν εξετάσουμε τα πρώτα τρία έτη μετά την πιλοτική λειτουργία, δηλαδή ένα έτος εγγύησης και δύο έτη συντήρησης, η αρχική προμήθεια μαζί με τη συντήρηση διαμορφώνεται σε 253.776–268.704 €, με τις ίδιες παραδοχές.

Ως σημείο αναφοράς, η αναφερόμενη υφιστάμενη σύμβαση των 6.000 € ετησίως κοστίζει 18.000 € σε τρία έτη. Η προβλεπόμενη νέα συντήρηση είναι 5,6 έως 6,8 φορές αυτό το ετήσιο ποσό. Η διαφορά συντήρησης στην τριετία είναι 82.764–105.156 €. Επειδή το νέο έργο καλύπτει περισσότερα αντικείμενα, αυτή η διαφορά δεν αποτελεί αυτομάτως καθαρή πρόσθετη επιβάρυνση του συνόλου της ΔΕΥΑΡ. Αποδεικνύει, όμως, πόσο αναγκαία είναι μια πλήρης σύγκριση όλων των σημερινών και μελλοντικών δαπανών σε κοινή βάση ΦΠΑ και υπηρεσιών.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί ότι η διακήρυξη επιβάλλει κατώτατη συντήρηση 18%: ένας προμηθευτής δεν μπορεί να προσφέρει χαμηλότερο ποσοστό, ακόμη και αν καλύπτει πλήρως τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Επιπλέον, στην οικονομική αξιολόγηση συνυπολογίζεται μόνο το πρώτο έτος συντήρησης μετά την εγγύηση, ενώ ζητείται τριετής υποστήριξη.

Παράλληλα, οι όροι συμμετοχής δημιουργούν ένα ιδιαίτερα στενό σύνολο προϋποθέσεων:

· Απαιτούνται τέσσερα ολοκληρωμένα έργα σε ΔΕΥΑ ή δήμους της ελληνικής επικράτειας, με το ίδιο προσφερόμενο web λογισμικό οικονομικής διαχείρισης. Ένα πρέπει να έχει προϋπολογισμό τουλάχιστον 150% του παρόντος έργου, δηλαδή 279.900 €. Τίθενται πρόσθετοι όροι για εμπρόθεσμη ολοκλήρωση, ηλεκτρονικές πληρωμές και αιτήματα, εργαλεία μετάβασης στο ΠΔ 54, εγκατάσταση όλων σε cloud και τουλάχιστον δύο σε κυβερνητικό νέφος με containerization.

· Απαιτούνται συμβάσεις υποστήριξης σε τουλάχιστον πέντε ΔΕΥΑ, για συγκεκριμένο σύνολο εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, ύδρευσης, εξυπηρέτησης καταναλωτών, πρωτοκόλλου και καταγραφής ενδείξεων. Η απαίτηση είναι σαφώς αυστηρότερη από πέντε απλές εγκαταστάσεις.

· Ζητούνται συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών, πολυετής εμπειρία και πιστοποιήσεις της ομάδας έργου, καθώς και εμπειρία στελεχών στα ίδια τα προσφερόμενα συστήματα.

· Απαιτούνται τα πρότυπα ISO 9001, 27001, 27701, 22301, 14001, 37001, 29993 και 20000-1, με υποχρέωση κάλυψης από κάθε μέλος ένωσης οικονομικών φορέων.

· Επιβάλλεται TypeScript για το περιβάλλον χρήστη, δηλαδή συγκεκριμένη τεχνολογία υλοποίησης, πέρα από τις λειτουργικές απαιτήσεις.

Οι απαιτήσεις αυτές αναφέρονται στις σελίδες 22–24 και 74. Προβλέπονται ισοδύναμα πιστοποιητικά και δυνατότητες στήριξης σε τρίτους για ορισμένες ικανότητες. Αυτές οι προβλέψεις πρέπει να συνεκτιμηθούν, αλλά δεν απαντούν από μόνες τους στο ερώτημα αν ο συνολικός συνδυασμός είναι αναγκαίος και αναλογικός.

Για το Azure, η ακριβής απαίτηση είναι πιστοποίηση Azure Administrator Associate του DevOps, επιπλέον της πιστοποίησης containers/orchestration. Το τεύχος δεν επιβάλλει αποκλειστικά Azure: προβλέπει κυβερνητικό νέφος ή άλλο νέφος που θα υποδείξει η ΔΕΥΑΡ. Η ύπαρξη dedicated server δεν αποκλείει μια αιτιολογημένη μετάβαση. Χρειάζεται, όμως, να γνωρίζουμε ποια υποδομή έχει επιλεγεί και γιατί μια πιστοποίηση συγκεκριμένου παρόχου αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής.

Ένα ακόμη ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι, παρότι προϋπολογίζονται 8.000 € για μετάπτωση δεδομένων, στη σελίδα 100 αναφέρεται ότι δεν απαιτείται μεταφορά ιστορικών δεδομένων και κινήσεων προηγούμενων οικονομικών χρήσεων. Επομένως, χρειάζεται σαφές σχέδιο για την πρόσβαση στο παλαιό αρχείο και για τυχόν κόστος διατήρησης των προηγούμενων εφαρμογών.

Σε σχέση με την OTS, επίσημη διακήρυξη του Δήμου Ρεθύμνης του 2021 τεκμηριώνει ότι ο Δήμος χρησιμοποιούσε εφαρμογές της, περιλαμβανομένων εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης. Παράλληλα, όλα τα παραπάνω πρότυπα ISO εμφανίζονται στις δημοσιευμένες πολιτικές διαχείρισής της. Αυτά είναι συγκεκριμένες αντιστοιχίες που μπορούν να εξεταστούν, αλλά δεν αποδεικνύουν από μόνα τους προεπιλογή αναδόχου ούτε ότι μόνο η συγκεκριμένη εταιρεία καλύπτει τους όρους. Διακήρυξη Δήμου Ρεθύμνης · Πολιτικές διαχείρισης OTS

Ο έλεγχος πρέπει να εστιάσει στην αναγκαιότητα των απαιτήσεων και στην πραγματική επίδρασή τους στον ανταγωνισμό. Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας, καθώς και η αποφυγή αδικαιολόγητων εμποδίων μέσω τεχνικών προδιαγραφών, προβλέπονται στα άρθρα 253 και 282 του ν. 4412/2016. Ν. 4412/2016 — ΕΑΔΗΣΥ

Με βάση τα παραπάνω, ζητούνται έγγραφες απαντήσεις στα ακόλουθα:

1. Ποια συγκεκριμένα προβλήματα των υφιστάμενων συστημάτων έχουν καταγραφεί και ποια μελέτη αποδεικνύει ότι απαιτείται η αντικατάστασή τους;

2. Ζητήθηκαν τεχνικές και οικονομικές προτάσεις αναβάθμισης και διασύνδεσης από τους σημερινούς προμηθευτές; Εάν ναι, με ποια κριτήρια απορρίφθηκαν;

3. Ποιο είναι το πλήρες σημερινό ετήσιο κόστος όλων των εφαρμογών και υποδομών και ποιο το αντίστοιχο μελλοντικό, συμπεριλαμβανομένων φιλοξενίας, αδειών, συντήρησης και πρόσθετων υπηρεσιών;

4. Ποια μετρήσιμα οφέλη δικαιολογούν αρχική δαπάνη 186.600 € χωρίς ΦΠΑ και το προβλεπόμενο επαναλαμβανόμενο κόστος;

5. Γιατί αποκλείεται προσφορά ετήσιας συντήρησης χαμηλότερη από 18%; Πώς τεκμηριώθηκε το συγκεκριμένο κατώτατο ποσοστό;

6. Γιατί η συντήρηση υπολογίζεται επί της αξίας ολόκληρου του έργου, που περιλαμβάνει και εφάπαξ υπηρεσίες εγκατάστασης, μετάπτωσης και εκπαίδευσης;

7. Γιατί στην οικονομική αξιολόγηση προσμετράται μόνο ένα έτος συντήρησης και όχι ολόκληρη η ζητούμενη τριετία μαζί με τις αναπροσαρμογές;

8. Ποια υποδομή φιλοξενίας έχει επιλεγεί, ποιο είναι το κόστος της και ποιο έγγραφο τεκμηριώνει την ανάγκη πιστοποίησης Azure;

9. Γιατί απαιτείται υποστήριξη του συγκεκριμένου συνόλου εφαρμογών σε πέντε ΔΕΥΑ και δεν αρκεί συγκρίσιμη εμπειρία σε άλλους οργανισμούς;

10. Πώς αιτιολογούνται οι απαιτήσεις για το ίδιο προσφερόμενο λογισμικό, τα συγκεκριμένα προηγούμενα έργα και το έργο προϋπολογισμού 150% του παρόντος;

11. Ποια ανάγκη καλύπτει κάθε ζητούμενο ISO και γιατί πρέπει να τα διαθέτει όλα κάθε μέλος μιας ένωσης, ανεξάρτητα από το αντικείμενο που αναλαμβάνει;

12. Γιατί επιβάλλεται TypeScript και πώς αντιμετωπίζεται μια διαφορετική τεχνολογία που καλύπτει ισοδύναμα την ασφάλεια, την απόδοση και τη διαλειτουργικότητα;

13. Ποια έρευνα αγοράς τεκμηριώνει ότι υπάρχουν περισσότεροι ανεξάρτητοι προμηθευτές που μπορούν να καλύψουν σωρευτικά όλες τις απαιτήσεις;

14. Ποιοι συνέταξαν τις τεχνικές προδιαγραφές και χρησιμοποιήθηκαν εισηγήσεις συμβούλων ή προμηθευτών; Εάν ναι, πώς διασφαλίστηκε η ισότιμη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων;

15. Πώς θα διασφαλιστεί η πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα που δεν μεταφέρονται και θα απαιτηθούν παράλληλες πληρωμές για τα παλαιά συστήματα;

16. Θα δημοσιοποιηθούν η μελέτη σκοπιμότητας, η έρευνα αγοράς και η αναλυτική σύγκριση κόστους, και θα επανεξεταστούν οι όροι που δεν διαθέτουν επαρκή τεκμηρίωση;

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