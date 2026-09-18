Κρήτη: "Εκεί που η πέτρα τραγουδά": Μουσικό ταξίδι από το Ριζίτικο στο Μινόρε

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της Παράλληλης Δράσης «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026 παρουσιάζει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο Τζαμί Ιμπραήμ Χαν, στον Θόλο της Φορτέτζας Ρεθύμνου, στις 8:30μ.μ., τη μουσική παράσταση «Εκεί που η πέτρα τραγουδά – από το Ριζίτικο στο Μινόρε» από τη μουσικοθεατρική ομάδα Passe-Partout, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μια ξεχωριστή σκηνική και μουσική διαδρομή φωτίζει τη συνέχεια, τον πλούτο και τις διαφορετικές εκφάνσεις της ελληνικής μουσικής παράδοσης, με επίκεντρο τη γυναικεία φωνή ως φορέα μνήμης, βιώματος και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με αφετηρία το ριζίτικο τραγούδι, τη λιτή και δωρική φωνή της κρητικής γης, η παράσταση ακολουθεί ένα μουσικό νήμα που διασχίζει το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, συναντώντας τη Θράκη, τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Κύπρο και τα Επτάνησα, πριν φτάσει στο αστικό λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο.

Οι φωνές εννέα γυναικών, μαζί με τη ζωντανή ορχήστρα, συνθέτουν μια πολυφωνική αφήγηση που αναδεικνύει τη μουσική ως φορέα συλλογικής μνήμης, ταυτότητας και πολιτισμικής συνέχειας. Τραγούδια και μελωδίες διαφορετικών τόπων και εποχών συναντώνται επί σκηνής και δημιουργούν έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Μέσα από παραδοσιακές και λαϊκές μελωδίες, η παράσταση αναδεικνύει ιδιαίτερα τη θέση της γυναικείας φωνής στη διατήρηση και τη μετάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Φωνές που τραγουδούν τη χαρά και τον πόνο, τον αποχωρισμό και την επιστροφή, τον έρωτα, την ξενιτιά και την καθημερινή ζωή μετατρέπονται σε γέφυρες ανάμεσα στις γενιές, διατηρώντας ζωντανές τις μνήμες και τις αφηγήσεις των τόπων.

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Η Παράλληλη Δράση «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία» τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συντελέστριες / Συντελεστές:

Τραγούδι: Δήμητρα Ανδρεαδάκη, Ζωή Βασιλοκωνσταντάκη, Ευαγγελία Δρακάκη, Θωμαΐς Καστάνη, Ηρώ Κληρονόμου, Μαρία Κοντογιάννη, Μαρία Σπανάκη, Αρετή Τσαφαράκη, Νικολέτα Χατζή

Μουσικοί: Γιάννης Γιαννακάκης, Κώστας Κεχράκος, Γιώργος Πογιατζής, Τίτος Σμυρνάκης

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