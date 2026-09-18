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GOSSIP - LIFESTYLE

Πρωτοψάλτη: Τραγούδησε τη «Σωτηρία της ψυχής» σε συναυλία στην Πάφο προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη

ρ
clock 16:00 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ερμήνευσε το τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής» προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκίνησε σε συναυλία της στην Πάφο.

Λίγο πριν από την ερμηνεία του τραγουδιού, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αναφέρθηκε στη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με το συγκεκριμένο κομμάτι, αποκαλύπτοντας πως ήταν ένα τραγούδι που τον είχε αγγίξει ιδιαίτερα.

«Ένα τραγούδι μου που τον άγγιξε και μου το τραγούδησε πολλές φορές», είπε χαρακτηριστικά η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michalis Pantelidis (@michalis_pantelidis)

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Άλκηστις Πρωτοψάλτη Τραγούδι Γιώργος Μαζωνάκης
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