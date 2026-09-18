Πρωτοψάλτη: Τραγούδησε τη «Σωτηρία της ψυχής» σε συναυλία στην Πάφο προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ερμήνευσε το τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής» προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκίνησε σε συναυλία της στην Πάφο.

Λίγο πριν από την ερμηνεία του τραγουδιού, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αναφέρθηκε στη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με το συγκεκριμένο κομμάτι, αποκαλύπτοντας πως ήταν ένα τραγούδι που τον είχε αγγίξει ιδιαίτερα.

«Ένα τραγούδι μου που τον άγγιξε και μου το τραγούδησε πολλές φορές», είπε χαρακτηριστικά η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Διαβάστε επίσης

Πέτρος Φιλιππίδης: "Εξαιτίας αυτής της καταγγελίας προφυλακίστηκα"

Καινούργιου: Η ζωή μετά τον ερχομό της κόρης της