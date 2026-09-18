ΠΑΓΝΗ: «Καμπανάκι» για τις ελλείψεις νοσηλευτών στο Ενδοσκοπικό Τμήμα

Η ανακοίνωση αναδεικνύει σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο ενδοσκοπικό τμήμα του ΠΑΓΝΗ, το οποίο διαχειρίζεται μεγάλο όγκο τακτικών και επειγόντων περιστατικών. Σύμφωνα με το κείμενο, οι ελλείψεις προκαλούν μεγάλες αναμονές για εξετάσεις και καθυστερήσεις στα αποτελέσματα, ενώ επιβαρύνουν σημαντικά το υπάρχον προσωπικό.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις συνολικές ελλείψεις νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία, στην Κρήτη και ειδικότερα στο ΠΑΓΝΗ, όπου από τις 40 θέσεις που είχαν ζητηθεί εγκρίθηκαν 22, εκ των οποίων μόλις δύο αφορούσαν νέους εργαζόμενους. Η ανακοίνωση ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τις προσλήψεις και την αξιολόγηση των νοσοκομείων και ζητά μόνιμη και επαρκή στελέχωση του ενδοσκοπικού τμήματος με εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και άμεση χορήγηση άδειας στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Το ενδοσκοπικό τμήμα έχει 3 επεμβατικές αίθουσες, μια αίθουσα ανάνηψης και προετοιμασίας των ασθενών καθώς και χώρο πλύσης και απολύμανσης των ενδοσκοπίων. Το τμήμα διαχειρίζεται έναν τεράστιο όγκο τακτικών και επειγόντων περιστατικών, με πλήθος απαιτητικών επεμβατικών πράξεων, με την αναμονή για μια ενδοσκόπηση να φτάνει τους 6 μήνες, οι απαντήσεις σε αποτελέσματα των εξετάσεων κάνουν μήνες να βγουν, ενώ τα πολυδιαφημισμένα «προληπτικά τεστ» της κυβέρνησης με δυσκολία πραγματοποιούνται στο δημόσιο σύστημα λόγω της υποστελέχωσης, με επίπτωση στην υγεία των ασθενών ενώ οδηγούν ένα μέρος τους στον ιδιωτικό τομέα.

Η νοσηλευτική στελέχωση δεν επαρκεί και οδηγεί σε εντατικοποίηση της εργασίας, με εξοντωτικές βάρδιες για να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο όγκος των περιστατικών. Ο σταθερός αριθμός είναι 6 νοσηλευτές οι οποίοι στελεχώνουν τα σαββατοκύριακα και τις αργίες με τη μορφή on call εργασίας για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών, στελεχώνουν διαφορετικά και απαιτητικά πόστα μπορεί και στην ίδια βάρδια (τμήμα των ercp και τμήμα των βρογχοσκοπήσεων), ενώ η στελέχωση μπορεί να καλύπτεται και από συναδέλφους ή ειδικευόμενους νοσηλευτές που δεν γνωρίζουν όλη τη λειτουργία του τμήματος, στη λογική του μπαλώματος που έχει γενικευτεί σε όλο το νοσοκομείο. Όμως, η επεξεργασία, ο καθαρισμός των ενδοσκοπίων και η νοσηλευτική υποστήριξη πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από σταθερό, μόνιμο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ για τις επεμβατικές και προχωρημένες πράξεις (όπως ERCP) απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον δύο εξειδικευμένων νοσηλευτών στην αίθουσα (ένας για την παρακολούθηση του ασθενούς και ένας για το τεχνικό κομμάτι), σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Ακόμα μια φορά αναδεικνύουμε ότι οι πραγματικές ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων σε νοσηλευτικό προσωπικό ξεπερνούν τις 20.000 κενές θέσεις προσωπικού, ενώ μόνο στην Κρήτη οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό ξεπερνούν τις 2.000.

Χαρακτηριστικά στο ΠΑΓΝΗ από το αρχικό αίτημα για 40 εργαζόμενους νοσηλευτικού προσωπικού, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας μόλις 22. Από αυτούς, οι 20 ήδη εργάζονταν στο νοσοκομείο και ουσιαστικά μόλις 2 ήταν νέοι νοσηλευτές, την ίδια στιγμή που μόνο το τελευταίο οκτάμηνο καταγράφηκαν περίπου 30 συνταξιοδοτήσεις.

Έτσι οι πανηγυρισμοί από την κυβέρνηση, μέσω του υφυπουργού Υγείας κ. Θεμιστοκλέους, όπου ανακοίνωσε 1.000 προσλήψεις νοσηλευτών μέχρι τον Νοέμβριο, αποτελεί κακόγουστο αστείο και πρόκληση για τους νοσηλευτές ακόμα μια φορά.

Ακόμη και αν οι 1.000 θέσεις υλοποιηθούν και αφορούν πράγματι νέους εργαζόμενους και όχι ανακύκλωση ήδη υπηρετούντος προσωπικού μέσω αλλαγής σύμβασης ή μετακίνησης, αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε μόλις 8 εργαζόμενους για κάθε ένα από τα περίπου 125 νοσοκομεία.

Αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων, το Υπουργείο προωθεί την αξιολόγηση υπηρεσιών και εργαζομένων. Εργαλεία για την αξιολόγηση θα αποτελέσουν πρωτίστως το σύστημα κατηγοριοποίησης νοσηλειών DRGs και δευτερευόντως η ηλεκτρονική αξιολόγηση των ασθενών μετά το εξιτήριο.

Η αξιολόγηση αυτή θα αξιοποιηθεί για τον περαιτέρω περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης νοσοκομείων με μικρότερο «παραγόμενο έργο», ενδεχομένως και για την άρση της μονιμότητας λιγότερο αποδοτικών εργαζομένων. Στόχος του Υπουργείου δεν είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με μόνιμο προσωπικό, αλλά η επέκταση της ιδιωτικοοικονομικής του λειτουργίας, με τη μεταβίβαση ολοένα μεγαλύτερου μέρους της ευθύνης για τη χρηματοδότησή του από το κράτος στους ίδιους τους ασθενείς.

Διεκδικούμε:

· Μόνιμη στελέχωση του τμήματος με επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο θα λάβει την κατάλληλη εξειδικευμένη εκπαίδευση σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα.

· Άμεση χορήγηση της άδειας κλειστού σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, που την έχει απόλυτη ανάγκη για την αποσυμπίεσή του.

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