Σωματείο ΠΑΓΝΗ: Κάλεσμα σε Παγκρήτιο Συντονισμό για τα Οξυμένα Προβλήματα στην Υγεία

Με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, οι υγειονομικοί της Κρήτης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους απέναντι στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε μια περίοδο όπου τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και οι προνοιακές δομές του νησιού μας εκπέμπουν SOS, η ανάγκη για κοινό, οργανωμένο και ανυποχώρητο αγώνα είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλα τα σωματεία εργαζομένων στην Υγεία της Κρήτης σε κοινή διαδικτυακή σύσκεψη συντονισμού.

Η ανακοίνωση:

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, σας καλούμε σε διαδικτυακή σύσκεψη, προκειμένου να συζητήσουμε την κατάσταση στη Δημόσια Υγεία της Κρήτης και τον συντονισμό της δράσης των σωματείων μας.

Η πρόσκληση αυτή αποτελεί συνέχεια της κοινής δράσης που έχουμε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια, στη βάση κοινών διεκδικήσεων, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών μας για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβής, καθώς και για υψηλού επιπέδου, αναβαθμισμένη, δημόσια και δωρεάν Υγεία.

Τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς, τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και οι υπόλοιπες δομές Υγείας του νησιού μας —η υποστελέχωση, τα εξουθενωτικά ωράρια, οι ελλείψεις σε εξοπλισμό και η διαρκής επιβάρυνση του προσωπικού— καθιστούν την άμεση επικοινωνία και τον συντονισμό της δράσης μας αναγκαία όσο ποτέ.

Σκοπός της σύσκεψης είναι η ανταλλαγή προβληματισμών και εμπειριών, η συζήτηση γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στους χώρους δουλειάς και η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου δράσης.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Δημόσια Υγεία της Κρήτης επιβάλλει να δυναμώσουμε την κοινή μας δράση και τον συντονισμό των σωματείων μας.

Γιατί η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα!

Η σύσκεψη θα πραγματοποιεί στις 25/9 στις 8μμ, μέσω της εφαρμογής zoom. Ο σύνδεσμος θα σας κοινοποιηθεί τις επόμενες μέρες.

Καλούμε τα σωματεία των εργαζομένων στις δομές Δημόσιας Υγείας της Κρήτης να συμμετάσχουν στη σύσκεψη, καταθέτοντας τις προτάσεις και την εμπειρία τους, ώστε να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε από κοινού τα επόμενα αγωνιστικά μας βήματα.

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