Ηράκλειο: Αναλγησία με τις διακοπές ρεύματος – Κινδυνεύουν ηλικιωμένοι - Στο "κόκκινο" τα τουριστικά καταλύματα

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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν περιέλθει πολλές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, καθώς από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι και σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, εκατοντάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι παρατεταμένες διακοπές, οι οποίες έχουν ξεπεράσει ήδη τις 35 ώρες, δεν προκαλούν απλώς τεράστια οικονομική ζημιά και ταλαιπωρία, αλλά εξελίσσονται σε μια υγειονομική βόμβα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πλήρη αναλγησία και αδράνεια από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ. Οι γραμμές εξυπηρέτησης είναι είτε κατειλημμένες είτε παρέχουν αόριστες απαντήσεις, την ώρα που η οργή και η απόγνωση ξεχειλίζουν.

Σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και ζωτικά φάρμακα

Η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα όρια της απλής «τεχνικής βλάβης». Μετά από σχεδόν δύο εικοσιτετράωρα στο σκοτάδι, οι συνέπειες είναι δραματικές

Δεκάδες συμπολίτες μας που εξαρτώνται από συμπυκνωτές οξυγόνου ή άλλα ιατρικά μηχανήματα βλέπουν τις εφεδρικές μπαταρίες τους να εξαντλούνται.

Η μεταφορά τους στα νοσοκομεία του Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο) μέσω ΕΚΑΒ αποτελεί για πολλούς τη μοναδική λύση σωτηρίας.

Οι θερμοκρασίες εντός των οικιακών ψυγείων έχουν ανέβει προ πολλού σε μη ασφαλή επίπεδα. Ζωτικής σημασίας φάρμακα, όπως ινσουλίνες για διαβητικούς και βιολογικοί παράγοντες, έχουν ήδη αλλοιωθεί, αναγκάζοντας τους ασθενείς να ψάχνουν απεγνωσμένα για εφημερεύοντα φαρμακεία ή συγγενείς με γεννήτριες για να προστατεύσουν την υγεία τους.

Το ίδιο πρόβλημα με τα σκευάσματα αντιμετωπίζουν και τα φαρμακεία που βρίσκονται στις περιοχές που δοκιμάζονται από τις διακοπές ρεύματος

Επίσης μεγάλες ποσότητες τροφίμων έχουν καταλήξει στα σκουπίδια, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών.

Αγανακτισμένοι και απελπισμένοι οι πολίτες

Η υπομονή των πολιτών του Ηρακλείου έχει εξαντληθεί. Αρκετοί απ αυτούς προχώρησαν σε καταγγελίες στο Ράδιο Κρήτη, και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, περιγράφοντας το πρόβλήμά τους και ζητώντας λύση.

Η αγανακτισμένη ανάρτηση της Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση στο facebook της Μαρίας Κοζυράκη (γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) η οποία διαμένει σε περιοχή δυτικά του Ηρακλείου, η οποία περιγράφει την αντιμετώπιση που είχε από υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ στους οποίους προσέφυγε τηλεφωνικά για να ενημερωθεί για την κατάσταση, καθώς στο σπίτι υπάρχει κατάκοιτη υπερήλικη γυναίκα.

Η απάντηση που έλαβε λοιπόν από εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ είναι προκλητική, απαράδεκτη και δείχνει πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης μπροστά σε μια κατάσταση που αφορά τη ζωή μιας κατάκοιτης γυναίκας 93 ετών.

Το να αντιμετωπίζεται μια 24ωρη διακοπή με τη φράση «πώς κάνετε έτσι» και η προτροπή «να πάτε να πάρετε μια φιάλη οξυγόνο» από το νοσοκομείο, λες και πρόκειται για μια απλή καθημερινή αγορά, αποτελεί μνημείο κρατικής αναλγησίας.

Δείτε την ανάρτηση

Η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης και η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να δώσει προτεραιότητα σε νοικοκυριά με καταγεγραμμένους ευάλωτους πολίτες αναδεικνύουν για ακόμα μια φορά τις χρόνιες παθογένειες της συντήρησης του δικτύου στην Κρήτη.

Πλήγμα και στον Τουρισμό

Η παράταση της διακοπής ρεύματος εξελίσσεται πλέον και σε οικονομικό και τουριστικό πλήγμα, καθώς η έλλειψη ηλεκτροδότησης πλήττει άμεσα τα τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία και Airbnb στο κλείσιμο της σεζόν.

Η κατάσταση στα καταλύματα είναι χαοτική, δημιουργώντας κύμα δυσφήμισης. Τουρίστες που πλήρωσαν για διαμονή βρίσκονται χωρίς κλιματισμό, ζεστό νερό, Wi-Fi και δυνατότητα φόρτισης συσκευών.

Πολλοί απαιτούν επιστροφή χρημάτων (refunds) ή αποχωρούν πρόωρα για άλλες περιοχές. Ιδιοκτήτες καταλυμάτων βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με αρνητικές κριτικές σε πλατφόρμες για τις οποίες δεν ευθύνονται οι ίδιοι αλλά η ανικανότητα του δικτύου.

Όσα καταλύματα διαθέτουν γεννήτριες αναγκάζονται να επωμιστούν το τεράστιο κόστος των καυσίμων για να τις κρατήσουν σε λειτουργία επί 24 ή 35 ώρες, ενώ τα μικρότερα καταλύματα είναι εντελώς απροστάτευτα.

Η «παρωδία» του διαχωρισμού (άλλοι γείτονες να έχουν και άλλοι όχι) καθιστά αδύνατο τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων, οι οποίες, εκτός από το κόστος των χαλασμένων τροφίμων στις κουζίνες τους, έρχονται αντιμέτωπες με το κόστος της διεθνούς δυσφήμισης.

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