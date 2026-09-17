«Οι Γερμανοί προειδοποιούν τη Χόφενχαϊμ για τον ΟΦΗ: “Η Κρήτη δεν είναι διακοπές”»

Τα γερμανικά ΜΜΕ στα σημερινά τους ρεπορτάζ ια το ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ, αντιμετωπίζουν την Κρητική ομάδα ΟΦΗ με αρκετό σεβασμό, κυρίως λόγω της πρόσφατης νίκης του επί του Ολυμπιακού και της αμυντικής του εικόνας.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι δεν παρουσιάζουν τον ΟΦΗ ως εύκολο αντίπαλο. Αντίθετα, η γερμανική πλευρά στέκεται ιδιαίτερα στη νίκη επί του Ολυμπιακού, στην αμυντική συμπεριφορά των Κρητικών και στην ανάγκη η Χόφενχαϊμ να μπει απόλυτα συγκεντρωμένη.

Μάλιστα, η BILD ουσιαστικά περνάει το μήνυμα ότι «Κρήτη δεν σημαίνει διακοπές» για τη Χόφενχαϊμ, με τον Ίλτσερ και τον Μπάουμαν να προειδοποιούν τους παίκτες να μην υποτιμήσουν την αποστολή.

Η BILD δίνει έμφαση στην προειδοποίηση του προπονητή της Χόφενχαϊμ, Κρίστιαν Ίλτσερ. Αναφέρει ότι, παρά το γεγονός πως ο ίδιος έχει προσωπικές αναμνήσεις από διακοπές στην Κρήτη, δεν βλέπει το ταξίδι ως… διακοπές. Χαρακτηρίζει τον ΟΦΗ ομάδα με ισχυρή αμυντική λειτουργία, σημειώνοντας ότι έχει τρεις νίκες στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της Super League και ότι κέρδισε πρόσφατα τον Ολυμπιακό με 1-0.



Παράλληλα μεταφέρει και την προειδοποίηση του αρχηγού της Χόφενχαϊμ, Όλιβερ Μπάουμαν, ο οποίος τονίζει ότι η γερμανική ομάδα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη από το πρώτο λεπτό και να προσαρμοστεί στις συνθήκες του γηπέδου και του αγώνα.

Image

''Αυτούς τους παίκτες πρέπει να προσέξει η Χόφενχαϊμ''

Η swr.de στο αφιέρωμα της για τον ΟΦΗ αναφέρει και ποιοί πα'ικτες του ΟΦΗ πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα από τη Χόφενχάϊμ. Αναλυτικά αναφέρει: ''Το ρόστερ του ΟΦΗ έχει έντονο ελληνικό χαρακτήρα: 23 από τους 33 ποδοσφαιριστές είναι Έλληνες.

Ανάμεσα στους πιο γνωστούς παίκτες βρίσκεται ο Κενάν Κόντρο. Ο 33χρονος επιθετικός είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στη Μάιντς 05 και ήταν αυτός που πέτυχε πρόσφατα το νικητήριο γκολ στο 1-0 απέναντι στον Ολυμπιακό Πειραιώς.

Στη μεσαία γραμμή αγωνίζεται επίσης ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, πρώην παίκτης της Χέρτα Βερολίνου. Ο πρώην διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής κατέκτησε συνολικά οκτώ πρωταθλήματα στα επτά χρόνια που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό.

Ένας ακόμη ενδιαφέρων παίκτης είναι ο Αθανάσιος Ανδρούτσος. Ο 11 φορές διεθνής Έλληνας είναι, μαζί με τον Χρήστο Σιέλη (Κύπρος), ο μοναδικός ακόμη ενεργός διεθνής ποδοσφαιριστής στο ρόστερ του ΟΦΗ.

Ο Ανδρούτσος γνωρίζει επίσης το γερμανικό ποδόσφαιρο. Το 2024 αγωνίστηκε για μισό χρόνο στη Βέεφ Ελ Όσναμπρικ, καταγράφοντας 13 συμμετοχές στη 2. Bundesliga.''

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ