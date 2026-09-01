Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος αποκάλυψε την αμοιβή του στο «Ευτυχισμένοι μαζί»

Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος υποδύθηκε το Μάρκο στη σειρά "Ευτυχισμένοι Μαζί", σημειώνοντας πως την πρώτη χρονιά χρειάστηκε να κάνει «σκληρό παζάρι» για να καταλήξει σε συμφωνία.

«Στην πρώτη σεζόν έπαιρνα 500 ευρώ καθαρά το επεισόδιο και στη δεύτερη 1.000 ευρώ καθαρά. Αφού τα διπλασίασαν, τι να τους πω παραπάνω; Στην πρώτη χρονιά έκανα το σκληρό παζάρι, γιατί μου το είχαν ξεκινήσει από 250 ευρώ και το πήγα 500. Είχα πολύ θράσος, ήμουν δυνατός, δεν καταλάβαινα τίποτα. Τότε δεν μάσαγα περισσότερο απ' ότι δεν μασάω τώρα. Κάθε δυο μέρες τους ανέβαζα κι ένα πενηντάρικο στο τηλέφωνο», είπε χαρακτηριστικά στη σειρά "Τσάι με λεμόνι"

«Μετά τα Χριστούγεννα του πρώτου έτους κατάλαβα την επιτυχία της σειράς. Ήταν ένα "μπαμ" λίγο δυνατό. Εκεί κατάλαβα ότι "κάτι γίνεται εδώ", πολύ έντονο. Μας γνώριζαν και ήταν πολύ ανοιχτοί απέναντί μας όλοι. Τουλάχιστον σε εμένα ήταν πάρα πολύ ανοιχτός ο κόσμος, να σε αγκαλιάσει, να σου μιλήσει, να σε τραβήξει, να σε πιάσει... σε μία περίοδο που δεν υπήρχαν τόσο τα κινητά και τα social media», ανέφερε.

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