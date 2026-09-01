ΠΕΜ.17 Σεπ 2026 23:57
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος αποκάλυψε την αμοιβή του στο «Ευτυχισμένοι μαζί»

μπου
clock 12:00 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος υποδύθηκε το Μάρκο στη σειρά "Ευτυχισμένοι Μαζί", σημειώνοντας πως την πρώτη χρονιά χρειάστηκε να κάνει «σκληρό παζάρι» για να καταλήξει σε συμφωνία.

 «Στην πρώτη σεζόν έπαιρνα 500 ευρώ καθαρά το επεισόδιο και στη δεύτερη 1.000 ευρώ καθαρά. Αφού τα διπλασίασαν, τι να τους πω παραπάνω; Στην πρώτη χρονιά έκανα το σκληρό παζάρι, γιατί μου το είχαν ξεκινήσει από 250 ευρώ και το πήγα 500. Είχα πολύ θράσος, ήμουν δυνατός, δεν καταλάβαινα τίποτα. Τότε δεν μάσαγα περισσότερο απ' ότι δεν μασάω τώρα. Κάθε δυο μέρες τους ανέβαζα κι ένα πενηντάρικο στο τηλέφωνο», είπε χαρακτηριστικά στη σειρά "Τσάι με λεμόνι"

«Μετά τα Χριστούγεννα του πρώτου έτους κατάλαβα την επιτυχία της σειράς. Ήταν ένα "μπαμ" λίγο δυνατό. Εκεί κατάλαβα ότι "κάτι γίνεται εδώ", πολύ έντονο. Μας γνώριζαν και ήταν πολύ ανοιχτοί απέναντί μας όλοι. Τουλάχιστον σε εμένα ήταν πάρα πολύ ανοιχτός ο κόσμος, να σε αγκαλιάσει, να σου μιλήσει, να σε τραβήξει, να σε πιάσει... σε μία περίοδο που δεν υπήρχαν τόσο τα κινητά και τα social media», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης 

Κραουνάκης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: "Μου έσπασε η καρδιά"

Ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησε υπό βροχή και a cappella το «Τσιγάρο»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηθοποιός Σειρά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis