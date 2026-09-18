ΚΚΕ: Συνάντηση Γιάννη Πρωτούλη με τη συντονιστική επιτροπή κατοίκων των Αθανάτων κατά της δομής

Κλιμάκιο του ΚΚΕ αποτελούμενο, μεταξύ άλλων, από τον Γιάννη Πρωτούλη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ ΚΚΕ, τον Τάσο Ναθαναηλίδη μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέα της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ, τον Μανώλη Συντυχάκη, βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ, τον Αλέκο Μαρινάκη μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην Περιφέρεια Κρήτης, τον Γιάννη Χριστοφοράκη, Γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου, είχε συνάντηση την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου με την συντονιστική επιτροπή των κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων και της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι αντιδρούν στην πρόθεση της κυβέρνησης για δημιουργία κλειστής δομής- φυλακής μεταναστών - προσφύγων στις παλιές αποθήκες Σκουλούδη.

Οι κάτοικοι παρουσίασαν στα στελέχη του ΚΚΕ τα προβλήματα της χωροθέτησης της δομής στο συγκεκριμένο ακίνητο και την περιοχή, το γεγονός ότι δεν πληρούνται ούτε καν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο για να στεγαστούν άνθρωποι, όπως επίσης και ότι δεν υπάρχει θέρμανση αλλά ούτε και παράθυρα στο χώρο σε μία περιοχή που βρίσκεται δίπλα σε ρέμα που δεν έχει διευθετηθεί και το χειμώνα έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον τόνισαν ότι το κτίριο δεν διαθέτει αδειοδότηση, ενώ είναι πολύ καιρό εγκαταλελειμμένο. Οι κάτοικοι δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα, ειδικά ενόψει των εξαγγελιών του Υπουργείου ότι θα λειτουργήσει η Δομή ακόμη και στο τέλος του μήνα.

Ο Γιάννης Πρωτούλης, κατά την διάρκεια της συζήτησης, εξήγησε στους κατοίκους την πάγια θέση του ΚΚΕ ενάντια σε κάθε κλειστή δομή - φυλακή προσφύγων και μεταναστών και ανέδειξε τους πραγματικούς υπεύθυνους αυτής της κατάστασης, που δεν είναι άλλοι από τις κυβερνήσεις και την ΕΕ που από κοινού έχουν δημιουργήσει μία μεταναστευτική πολιτική που καθιστά τη χώρα και το νησί φυλακή ανθρώπινων ψυχών. «Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ, από κοινού ψήφισαν το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.»

Το στέλεχος του ΚΚΕ τόνισε ότι ο αγώνας των κατοίκων πρέπει να μείνει μακριά από ρατσιστικές φωνές που αποτελούν νερό στο μύλο της κυβερνητικής πολιτικής. Αντίθετα χρειάζεται να συνεχιστεί και να δυναμώσει ο αγώνας για να μη δημιουργηθεί καμία δομή-φυλακή ούτε στους Αθανάτους, ούτε και πουθενά αλλού, βάζοντας στο κάδρο συνολικά την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης που από την μία καταδικάζει σε εγκλεισμό τους πρόσφυγες σε άθλιες συνθήκες και παράλληλα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για τους κατοίκους των περιοχών που δημιουργούνται αυτές οι δομές.



Στην συνέχεια ο Γ. Πρωτούλης κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τον αγώνα για απεμπλοκή της χώρα από τα πολεμικά μέτωπα που αποτελούν την κύρια αιτία της προσφυγιάς , βάζοντας και αυτό το αίτημα στο πλαίσιο των αιτημάτων τους. Δυναμώνοντας παράλληλα την αλληλεγγύη απέναντι στους ξεριζωμένους που αποτελούν θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων , της φτώχειας και της εκμετάλλευσης του καπιταλιστικού συστήματος.

Όσον αφορά την χωροθέτηση της δομής επισήμανε στην συνέχεια ο Γ. Πρωτούλης ότι αποτελεί ευθύνη και αρμοδιότητα της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. «Οι κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν καμία δουλειά να έχουν εμπλοκή στην εφαρμογή της πολιτικής του υπουργείου, το οποίο επιδιώκει η κυβέρνηση για να βγει από την δύσκολη θέση, προτείνοντας εναλλακτικούς χώρους χωροθέτησης και να εγκλωβιστούν σε μία ατέρμονη συζήτηση των τεχνικών προϋποθέσεων και των τεχνικών προβλημάτων που δημιουργεί η ίδια η κυβερνητική πολιτική και διαχείριση του ζητήματος.»



Τέλος ο Γ. Πρωτούλης , επισήμανε ότι το ΚΚΕ εντός και εκτός Βουλής θα δώσει όλες του τις δυνάμεις, ώστε να αποτραπεί η λειτουργία της δομής και κάθε δομής που θα στοιβάζει και θα φυλακίζει τους κατατρεγμένους των πολέμων τους και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να εξαλειφθούν οι αιτίες που προκαλούν τη μετανάστευση και την προσφυγιά. Το ΚΚΕ παλεύει να εξασφαλιστούν, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, προσωρινοί χώροι φιλοξενίας. Όχι στη δομή που σχεδιάζει ο υπουργός, που όχι μόνο θα είναι μόνιμη, αλλά θα γεννήσει την ανάγκη για ακόμη περισσότερες λόγω της πολιτικής εγκλωβισμού που και ο ίδιος έχει στηρίξει και για αυτό δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Να υπάρξουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και όχι το αίσχος που βλέπουμε σήμερα στο «παλιό ψυγείο», το οποίο προβλέπεται να μεταφερθεί ουσιαστικά στη νέα δομή που σχεδιάζεται στην περιοχή των Αθανάτων. Να γίνεται άμεση καταγραφή των αναγκών τους, με πλήρη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, νομική συνδρομή, διερμηνεία και διαδικασίες ασύλου. Να χορηγούνται άσυλο και ταξιδιωτικά έγγραφα, ώστε να μπορούν να μεταβαίνουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, με πλήρη εφαρμογή της συνθήκης της Γενεύης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο - Αθανάτοι: Περίφραξη και μεταφορά εξοπλισμού για τη δομή μεταναστών - Σε αναβρασμό οι κάτοικοι



