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ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίας κατασπάραξε κολυμβητή μπροστά σε κόσμο: «Τον πετούσε πέρα-δώθε σαν ψάρι» (βίντεο)

Καρχαρίας
clock 19:40 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία ενώ κολυμπούσε στην παραλία Σορέντο, στη Δυτική Αυστραλία, σε ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό που καταγράφεται στη χώρα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην περιοχή περίπου στις 10:30 το πρωί (05:30 ώρα Ελλάδας), μετά την αναφορά ότι κολυμβητής δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά της ακτής. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από αέρος και θάλασσα, όμως ο άνδρας δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Η Σορέντο, δημοφιλής παραλία περίπου 20 χιλιόμετρα από το Περθ, έκλεισε μαζί με όλες τις παραλίες που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία του τοπικού συμβουλίου. Η επίθεση σημειώθηκε περίπου 50 μέτρα από την ακτή, σύμφωνα με αυστραλιανά ΜΜΕ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τη σοκαριστική σκηνή. Νοσηλεύτρια δήλωσε στη Sydney Morning Herald ότι είδε τον καρχαρία να επιτίθεται στον άνδρα και να τον «πετά πέρα-δώθε σαν ψάρι», ενώ άλλος μάρτυρας είπε στο ABC ότι είδε αίμα στο νερό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την επίθεση σε 56χρονο σέρφερ στην παραλία Γκλένφιλντ, περισσότερα από 400 χιλιόμετρα βόρεια του Περθ, ο οποίος φέρεται να έχασε το πόδι του.

Από τις αρχές του έτους, η Αυστραλία έχει καταγράψει τέσσερις θανατηφόρες επιθέσεις καρχαρία, δύο από τις οποίες σημειώθηκαν στα δυτικά παράλια της χώρας.

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