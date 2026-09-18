Δημήτρης Σπυριδάκης: Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου

Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Σπυριδάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026.
Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημότες μπορούν να καλούν στο 2813409409 για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, προκειμένου να διευθετηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
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