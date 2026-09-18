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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Από την ισχυρή Ελλάδα που διαφήμιζε ο πρωθυπουργός, φτάσαμε στην «ευάλωτη Ελλάδα» του κ. Φλωρίδη

Κώστας Τσουκαλάς
clock 20:51 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 «Ο κ. Φλωρίδης σήμερα τα έκανε ακόμα χειρότερα», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης στον ΑΝΤ1.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «προκειμένου να δικαιολογήσει την αδιανόητη δήλωση του περί ενδεχόμενου "ντου από τους απέναντι", δήλωσε πως "η Ελλάδα είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση"». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει κατόπιν αυτού ότι «από την ισχυρή Ελλάδα που διαφήμιζε ο πρωθυπουργός, φτάσαμε στην "ευάλωτη Ελλάδα" του κ. Φλωρίδη».

Σχολιάζει πως το «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» είναι «το νέο κίβδηλο και επικίνδυνο δίλημμα που θέτει πια η κυβέρνηση αφού κατάλαβε πως δεν "περπατάει" το δίλημμα "περιπέτεια ή ελπίδα"».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, «η ελπίδα που μοιράζεται η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, είναι να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία για να δοθεί ένα τέλος στην "περιπέτεια" της διακυβέρνησής της» και «το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την ελπίδα και την προοπτική για μια ισχυρή Ελλάδα με σιγουριά και ασφάλεια».

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