Αρωματικό ή σταυρός στον καθρέπτη; Μπορεί να σου κοστίσει το δίπλωμα και 30€

Η συνήθεια των οδηγών να κρεμούν διάφορα αντικείμενα στον εσωτερικό καθρέπτη του αυτοκινήτου ενέχει νομικούς και χρηματικούς κινδύνους, καθώς μπορεί να περιορίσει το οπτικό πεδίο. Εάν η Τροχαία κρίνει ότι η ορατότητα παρεμποδίζεται από αρωματικά, σταυρούς ή άλλα αντικείμενα, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.

Έτσι, μια συνήθεια που μοιάζει εντελώς αθώα μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη συνέπεια από τα 30 ευρώ. Για κάποιον που χρησιμοποιεί καθημερινά το αυτοκίνητο για να πάει στη δουλειά του ή το χρειάζεται επαγγελματικά, το να μείνει δέκα ημέρες χωρίς δίπλωμα είναι προφανώς πολύ σοβαρότερο από το χρηματικό ποσό.

Αρωματικό, σταυρός, κομποσκοίνι, κινητό. Πότε γίνεται πρόβλημα

Το κλασικό αρωματικό «δεντράκι» είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο παράδειγμα, αλλά δεν είναι το μόνο. Από τον εσωτερικό καθρέπτη βλέπουμε συχνά να κρέμονται σταυροί, κομποσκοίνια, χάντρες, κορδόνια, μπρελόκ, μικρά λούτρινα ή άλλα διακοσμητικά.

Όσο μεγαλύτερο είναι ένα αντικείμενο και όσο χαμηλότερα κρέμεται μπροστά από το παρμπρίζ, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να βρίσκεται μέσα στο οπτικό πεδίο. Ένα κρεμαστό αντικείμενο μάλιστα δεν μένει πάντα ακίνητο. Στις στροφές, στο φρενάρισμα ή πάνω σε ανωμαλίες του δρόμου μπορεί να αιωρείται και να περνά στιγμιαία μπροστά από το σημείο που κοιτά ο οδηγός.

Το ίδιο σκεπτικό αφορά αντικείμενα που στηρίζονται με βεντούζα ή κολλούν στο παρμπρίζ. Μία βάση κινητού, για παράδειγμα, δεν γίνεται παράνομη απλώς επειδή υπάρχει στο αυτοκίνητο. Αν όμως έχει τοποθετηθεί σε σημείο όπου η ίδια ή το κινητό που συγκρατεί κόβει σημαντικό μέρος από τη θέα του οδηγού, τότε μπαίνουμε στη λογική της συγκεκριμένης απαγόρευσης.

Υπάρχει και ένας απλός πρακτικός έλεγχος που μπορείς να κάνεις πριν ξεκινήσεις. Κάθισε κανονικά στη θέση οδήγησης και κοίτα τον δρόμο όπως θα έκανες οδηγώντας. Αν ένα αντικείμενο παρεμβάλλεται μπροστά από το οπτικό σου πεδίο, κρύβει πεζό, ποδήλατο, φανάρι ή τμήμα του δρόμου ή κινείται συνεχώς μπροστά στα μάτια σου, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να το μεταφέρεις αλλού.

Δεν πρόκειται, μάλιστα, για κάποια αποκλειστικά ελληνική λογική. Στη Βρετανία οι επίσημες οδηγίες για τέτοιες περιπτώσεις αναφέρουν μεταξύ άλλων ως παράδειγμα ακόμη και τη βάση για το GPS όταν εμποδίζει τη θέα του οδηγού. Παράλληλα στην Ισπανία ο οδηγός υποχρεούται να διατηρεί το αναγκαίο πεδίο όρασης και να τοποθετεί τα αντικείμενα έτσι ώστε να μην παρεμβαίνουν στο οπτικό του πεδίο κατά την οδήγηση, είτε το αμάξι είναι σταματημένο είτε φυσικά όταν βρίσκεται εν κινήσει.

Οι ξένοι κανονισμοί και οι εκεί κυρώσεις δεν μεταφέρονται φυσικά στην Ελλάδα. Δείχνουν όμως ότι υπάρχει η ίδια βασική αρχή οδικής ασφάλειας με τη δική μας χώρα. Μπροστά από τα μάτια του οδηγού πρέπει να υπάρχει καθαρό οπτικό πεδίο.

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