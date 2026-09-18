Κουκουράκης: Οι τρεις σειρές που θα τον δούμε τη νέα σεζόν τον Κρητικό

Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται να είναι η παρουσία του Γιάννη Κουκουράκη στη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθώς ο ηθοποιός θα βρεθεί σε τρεις διαφορετικές σειρές, μοιράζοντας την παρουσία του ανάμεσα στην ΕΡΤ και τον ΑΝΤ1.

Πρόκειται για τρεις παραγωγές με διαφορετικό περιεχόμενο, στις οποίες ο γνωστός πρωταγωνιστής αναλαμβάνει σημαντικούς ρόλους.

Από τη νέα δραματική σειρά «Σπιλιάδες» του ΑΝΤ1 μέχρι το δράμα εποχής «Θάλασσες μας χώρισαν» και τη μεγάλη ιστορική παραγωγή για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Γιάννης Κουκουράκης θα έχει φέτος έντονη παρουσία στη μυθοπλασία.

Σπηλιάδες: Πρωταγωνιστής στη νέα σειρά του ΑΝΤ1

Πρώτος σταθμός για τον ηθοποιό είναι η νέα μεγάλη δραματική παραγωγή του ΑΝΤ1, «Σπιλιάδες», σε σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου. Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της σεναριογράφου και συγγραφέως και μεταφέρει την ιστορία στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Νίκη, η οποία το 1962 χάνεται στη θάλασσα κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας στη Σύρο. Η γυναίκα επιβιώνει, όμως η περιπέτειά της έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη μνήμη και την ταυτότητά της.

Από εκεί και πέρα, καλείται να δημιουργήσει μια νέα ζωή, αφήνοντας πίσω όσα γνώριζε μέχρι τότε. Όταν, όμως, οι δύο παράλληλες ζωές της έρθουν αντιμέτωπες, καλά κρυμμένα μυστικά και ένοχες αλήθειες θα αρχίσουν να αποκαλύπτονται.

Θαλασσες μας χώρισαν:

Η οικογένεια Γεωργά στην Κωνσταντινούπολη

Παράλληλα, ο Γιάννης Κουκουράκης συμμετέχει και στη σειρά εποχής της ΕΡΤ «Θάλασσες μας χώρισαν», η οποία έχει γυριστεί ήδη από την προηγούμενη χρονιά.

Η ιστορία ξεκινά στη Σύμη το 1937 και ακολουθεί την οικογένεια Γεωργά. Ο Μιχάλης και η Αννέζα ζουν ευτυχισμένοι μαζί με τα τρία παιδιά τους, την Παρασκευούλα, την Ελπίδα και τον Θαρρινό.

Η ζωή τους, όμως, ανατρέπεται μετά τον άδικο χαμό του μικρού αγοριού της οικογένειας. Η τραγωδία αυτή γίνεται η αφετηρία ενός δύσκολου ταξιδιού, με την οικογένεια να αναζητά έναν τρόπο να ξεφύγει από τον πόνο και να βρει τη λησμονιά.

Η μετοίκηση από τη Σύμη στην Κωνσταντινούπολη θα αποτελέσει για τους ήρωες μια προσπάθεια να κάνουν μια νέα αρχή, μακριά από τις πληγές του παρελθόντος.

Ο Γιάννης Κουκουράκης ως βασιλιάς Κωνσταντίνος Α'

Η τρίτη παραγωγή στην οποία αναμένεται να συμμετάσχει ο Γιάννης Κουκουράκης είναι η φιλόδοξη μίνι σειρά «Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη», που είναι αφιερωμένη στη ζωή και την πολιτική διαδρομή του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα προγραμματισμό, η σειρά αναμένεται να κάνει αρχικά την εμφάνισή της στο ERTFLIX, ενώ στον ομώνυμο ρόλο θα βρίσκεται ο Νικόλας Παπαγιάννης.

Η παραγωγή επιχειρεί να μεταφέρει στη μικρή οθόνη την πορεία μιας από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας, του Κρητικού πολιτικού που άφησε έντονο αποτύπωμα στον 20ό αιώνα.

Στο καστ συμμετέχει και ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο οποίος θα υποδυθεί τον Εμμανουήλ Μπενάκη. Ο Γιάννης Κουκουράκης, από την πλευρά του, αναμένεται να ενσαρκώσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο Α', σε έναν ακόμη ιστορικό ρόλο.

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