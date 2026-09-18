Αλβανία: Θεία και ξάδελφος κακοποιούσαν 12χρονη

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Αλβανία ήρθε στο φως στα Τίρανα, όταν μια 12χρονη φέρεται να έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από δύο πρόσωπα του στενού οικογενειακού της κύκλου.

Οι αλβανικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 32χρονης θείας της ανήλικης και ενός 29χρονου ξαδέλφου της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σεξουαλικές πράξεις με ανήλικο, αιμομιξία και πορνογραφία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από παρέμβαση του σχολείου της 12χρονης. Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν τις Αρχές αφού εντοπίστηκαν στοιχεία που προκάλεσαν ανησυχία, μεταξύ των οποίων και υλικό στο κινητό τηλέφωνο της ανήλικης που αποτέλεσε μέρος της έρευνας.

Το κινητό που αποκάλυψε την υπόθεση



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν τα αλβανικά μέσα, η έρευνα ξεκίνησε όταν η 12χρονη φέρεται να μοιράστηκε με συμμαθήτριές της υλικό που συνδεόταν με την υπόθεση.

Το σχολείο ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η Αστυνομία των Τιράνων ανέλαβε την έρευνα, ενώ η κατάθεση της ανήλικης πραγματοποιήθηκε παρουσία ψυχολόγου.

Οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο των ψηφιακών στοιχείων και των καταθέσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση της υπόθεσης και όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να συνέβησαν τα περιστατικά.







Στο μικροσκόπιο η στάση της οικογένειας



Ιδιαίτερη προσοχή έχει προκαλέσει στα αλβανικά μέσα η αναφορά για το κατά πόσο μέλη της οικογένειας είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ αλβανικών τηλεοπτικών σταθμών, εξετάζεται και η στάση της μητέρας της ανήλικης, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι ενδέχεται να είχε κάποια γνώση για την κατάσταση πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης. Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί μέρος της έρευνας και δεν έχει αποτελέσει μέχρι στιγμής δικαστικό συμπέρασμα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η ανήλικη λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Έρευνα σε εξέλιξη



Η Αστυνομία των Τιράνων συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα ψηφιακά δεδομένα, τις μαρτυρίες και τις συνθήκες που επέτρεψαν να παραμείνει κρυφή η υπόθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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