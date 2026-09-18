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Η Lady Gaga απέκτησε το παιδί της μέσω παρένθετης μητέρας

Η Lady Gaga
clock 23:00 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μέσω παρένθετης μητέρας απέκτησαν η Lady Gaga και σύντροφός της το πρώτο τους παιδί.



Η 40χρονη τραγουδίστρια και ο αρραβωνιαστικός της υποδέχτηκαν την κόρη τους, Ρόουζ Μπιν Πολάνσκι, στις 9 Ιουνίου. Σύμφωνα με το TMZ, η κόρη της τραγουδίστριας και του 42χρονου επιχειρηματία γεννήθηκε στο Λος Άντζελες.

lady gaga

Ο λόγος για τον οποίο το ζευγάρι επέλεξε την παρένθετη μητρότητα δεν έχει γίνει γνωστός. Η Lady Gaga έχει μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για τη μάχη της με την ινομυαλγία, μια πάθηση που προκαλεί έντονο πόνο και εξάντληση. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Gaga: Five Foot Two», το 2017, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για τον χρόνιο πόνο που αντιμετωπίζει εξαιτίας της πάθησης, ενώ σε συνέντευξή της το 2020 είχε δηλώσει ότι ένιωθε «πόνο από την κορυφή ως τα νύχια».



Αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε η Daily Mail έδειξαν την ποπ σταρ να φτάνει στο Λος Άντζελες με ιδιωτικό αεροσκάφος την Κυριακή, κρατώντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο.

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Lady Gaga παρένθετη μητέρα
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