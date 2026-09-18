Μπάσκετ: Εντυπωσιακή η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στην Ελευσίνα

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Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου επικράτησε με 99-76 του Παπάγου στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας του τουρνουά Panelefsiniakos Basketball Days Tournament που διεξάγεται στην Ελευσίνα (κλειστό "Τάκης Βογιατζής").

Την Πέμπτη (12/09), την πρώτη ημέρα του τουρνουά, η οικοδέσποινα ομάδα (Πανελευσινιακός) αναδείχθηκε ισόπαλη (77-77) με τον Παπάγου. Τη δεύτερη ημέρα η ομάδα του Αρκαλοχωρίου ήταν επιβλητική κόντρα στον Παπάγου και η αυλαία του τουρνουά θα πέσει το απόγευμα του Σαββάτου (19/09, 17:00), με τους διοργανωτές να αντιμετωπίζουν την Αναγέννηση.

Το δελτίο τύπου της ομάδας του Αρκαλοχωρίου αναφέρει:

«Μία εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Αναγέννηση απέναντι στον Παπάγου, παίρνοντας τη νίκη στο πρώτο της παιχνίδι στο Panelefsiniakos Basketball Days Tournament με 99-76.

Απόλυτα συγκεντρωμένη από το ξεκίνημα και παίζοντας γρήγορο, επιθετικό μπάσκετ, η ομάδα μας πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Με όμορφες συνεργασίες, υψηλό ρυθμό και εντυπωσιακά τελειώματα, διατήρησε το προβάδισμά της και έφτασε με εμφατικό τρόπο στη νίκη απέναντι σε έναν Παπάγου που τη φετινή σεζόν θα αγωνίζεται επίσης στην Elite League.

Ένα ακόμη δυνατό τεστ προετοιμασίας και μία εμφάνιση που δείχνει τη δουλειά που γίνεται καθημερινά στο παρκέ.

Η Αναγέννηση αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Κουρέπη, Αλεξιάδη και Στεφανάκη.

Αύριο (19/9) η ομάδα μας αντιμετωπίζοντας τον διοργανωτή Πανελευσινιακό.

Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό “Τάκης Καλατζής”, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 17:00.»