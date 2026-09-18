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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Στον τελικό με... περίπατο ο Παναθηναϊκός(vid)

ΠΑΟ
clock 23:29 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα ιδιαίτερα θετικό αγωνιστικό πρόσωπο και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», επικρατώντας της Μπουργκ με 90-69 στο Telekom Center. Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και ουσιαστικά μετέτρεψε την αναμέτρηση σε τυπική διαδικασία.Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στον αυριανό τελικό (19/9, 20:00) τον ΠΑΟΚ, σε μια αναμέτρηση που θα ολοκληρώσει τη φετινή διοργάνωση στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Τα δεκάλεπτα: 25-10, 51-31, 69-44, 90-69

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 2 (3 ριμπάουντ), Φρανσίσκο 18 (2/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Μπάντιο 8 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη), Βαρβαρίτης 3 (1), Γκραντ 6 (4 ασίστ), Λεσόρ 15 (7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Γιαμπουσέλε 9 (6 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μπόνγκα 5 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 2 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 10 (3 ριμπάουντ), Μαντζούκας 12 (4/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 λάθη)

ΜΠΟΥΡΓΚ (Φοτού): Τζόρνταν 7 (0/4 τρίποντα), Μουλέρ 9 (1), Νέλσον 2 (0/3 τρίποντα), Σάμουελ 6 (3 ριμπάουντ), Λαμπάνκα 3 (1/7 τρίποντα), Γουόκερ 20 (2/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 1/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκαουντό 6 (6 ριμπάουντ), Σόλιμαν 2 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σέντρικ 5 (3 ριμπάουντ), Γούντμπερι 8 (2/5 τρίποντα), Σελεμπάνζ 1, Μονέ

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