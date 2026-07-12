Αυστριακές Άλπεις: Νεκρή 28χρονη Γερμανίδα σε δυστύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς

Τραγική κατάληξη είχε η πτήση μιας 28χρονης Γερμανίδας με αλεξίπτωτο πλαγιάς στις αυστριακές Άλπεις, καθώς έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρό δυστύχημα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Νόιστιφτ ιμ Στουμπάιταλ, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 28χρονη προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Την ίδια ημέρα σημειώθηκε ακόμη ένα ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς στο ομόσπονδο κρατίδιο του Τιρόλου. Ένας 24χρονος Γερμανός έπεσε από ύψος περίπου 25 μέτρων στη λίμνη Άχεν, όπου εντοπίστηκε από σκάφος και ανασύρθηκε με ασφάλεια.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στην όχθη και στη συνέχεια διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι συνθήκες και των δύο περιστατικών διερευνώνται από τις αυστριακές Αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νέες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη: 73 άτομα εντοπίστηκαν σε Γαύδο και νότια του Ηρακλείου

Σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά: Αυτοκίνητο έκανε αναστροφή και «πέταξε» στον αέρα μοτοσικλετιστή

Κτηματαγορά: Ψηλά στη λίστα των πιο ακριβών περιοχών της χώρας τα Χανιά