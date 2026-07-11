Κτηματαγορά: Ψηλά στη λίστα των πιο ακριβών περιοχών της χώρας τα Χανιά

Η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα διατήρησε την ανοδική της πορεία και το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αν και με εμφανή επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης των ζητούμενων τιμών πώλησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, η αγορά ενοικίων συνεχίζει να δέχεται έντονες πιέσεις, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου η ζήτηση παραμένει ισχυρή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη SPI του Spitogatos, αποτυπώνονται οι τάσεις που διαμορφώνονται στην ελληνική κτηματαγορά, αναδεικνύοντας τις ακριβότερες αλλά και τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές της χώρας.

Όπως προκύπτει από σχετική έρευνα του Spitogatos, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 6,1% στη Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) πώλησης κατοικίας σε ετήσια βάση, έναντι 9,7% την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα, η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας αυξήθηκε μόλις κατά 1,3%, σημαντικά χαμηλότερα από το 7,2% του 2025.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι μέσες ζητούμενες τιμές κατοικιών συνέχισαν να αυξάνονται, τόσο στις πωλήσεις όσο και στις ενοικιάσεις.

Ανοδικές αλλά σταθεροποιημένες τιμές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας ενισχύθηκε κατά 5,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 9,4% το προηγούμενο έτος. Η ΜΖΤ ενοικίασης αυξήθηκε κατά 4,5%, παρουσιάζοντας παρόμοια μεταβολή με το 2025 (4,4%). Η σταθερή ζήτηση για ενοικίαση κατοικιών στην περιοχή διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές.

Στη Θεσσαλονίκη, η ΜΖΤ πώλησης αυξήθηκε κατά 7,7% σε ετήσια βάση, έναντι 11,4% το 2025, ενώ η ΜΖΤ ενοικίασης ενισχύθηκε κατά 6,6%, από 10,9% πέρυσι. Οι αυξήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν το έντονο ενδιαφέρον αγοραστών και ενοικιαστών τόσο στο Δήμο Θεσσαλονίκης όσο και στους περιφερειακούς δήμους.

Ακριβότερες και οικονομικότερες περιοχές της Ελλάδας

Τα Νότια Προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες παραμένουν στις πρώτες θέσεις των ακριβότερων περιοχών για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ 4.231 και 4.063 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. Ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια, η Ε. Λευκάδας και η Ε. Χανίων.

Συγκεκριμένα για τα Χανιά

Τα Χανιά κατατάσσονται σταθερά μεταξύ των 5 ακριβότερων περιοχών στην Ελλάδα για αγορά κατοικίας. Η μέση ζητούμενη τιμή ξεπερνά πλέον τα $3.000 ανά τ.μ., παραμένοντας αμέσως μετά τα Νότια Προάστια της Αθήνας και τις Κυκλάδες. Η ραγδαία άνοδος αποδίδεται στη μεγάλη ζήτηση και τη βραχυχρόνια μίσθωση. Η αγορά ακινήτων στην Κρήτη παρουσιάζει έντονες τοπικές διαφοροποιήσεις, με τις τιμές να διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την απόσταση από τη θάλασσα και την παλαιότητα.

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Στον αντίποδα, η Ε. Καστοριάς καταγράφει τη χαμηλότερη ΜΖΤ πώλησης (585 ευρώ/τ.μ.), με τις Ε. Φλώρινας, Κοζάνης, Κιλκίς και Καρδίτσας να ακολουθούν.

Στις ενοικιάσεις, οι Κυκλάδες είναι η ακριβότερη περιοχή (14,4 ευρώ/τ.μ.), ενώ υψηλές τιμές παρατηρούνται και στα Νότια Προάστια, στο Κέντρο της Αθήνας, στη Λευκάδα και στα Βόρεια Προάστια (11,8 ευρώ/τ.μ.). Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στην Πέλλα, το Κιλκίς, το υπόλοιπο της Ε. Θεσσαλονίκης, τα Γρεβενά και την Ημαθία.

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