Νέες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη: 73 άτομα εντοπίστηκαν σε Γαύδο και νότια του Ηρακλείου

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Σε επιφυλακή έχουν τεθεί ξανά οι Λιμενικές Αρχές και η Frontext καθώς επιχείρησαν σήμερα για τη διάσωση συνολικά 73 αλλοδαπών σε δύο διαφορετικά περιστατικά.

Συγκεκριμένα 30 αλλοδαποί εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου. Τα άτομα περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου, όπου από εκεί αναμένεται να μεταφερθούν για προσωρινή φιλοξενία στην Αγυιά Χανίων.

Νωρίτερα το πρωί, ακόμα 43 μετανάστες έφτασαν στα νότια του Ηρακλείου.Πρόκειται για 16 υπηκόους από το Μπαγκλαντές και 27 από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

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