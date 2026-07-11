Ευρωπαϊκό μπάσκετ U20: Πρεμιέρα με το αριστερό για την Εθνική

Η Εθνική Νέων Ανδρών μπήκε με το... αριστερό στο Ευρωμπάσκετ U20 στη Στόζιτσε Αρένα στη Σλοβενία, καθώς ηττήθηκε από την Κροατία με 69-64. Αύριο (12/7, 14.00) για την δεύτερη αγωνιστική η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με το Βέλγιο.

Το πρώτο προβάδισμα πήγε σε ελληνικά χέρια με τον Παγώνη να γράφει το 2-8 (4΄) και τη συνέχεια να αποκτά διαφορετική εικόνα. Οι Κροάτες βρήκαν τα μακρινά σουτ που ήθελαν και με ένα σερί 9-0 έφτασαν στο +5 (11-6, 5΄). Ο αγώνας ισορρόπησε και πάλι με τους Χαντζή και Πατρίκη να διαμορφώνουν το 11-11 (7΄) και τον Παγώνη να δίνει γαλανόλευκη απόχρωση στο προβάδισμα (13-14, 8΄) με το πρώτο ελληνικό τρίποντο. Το προβάδισμα άλλαξε χέρια ξανά και ξανά στο επόμενο διάστημα, αφού καμία ομάδα δεν είχε την απαιτούμενη σταθερότητα και δεν απέφυγε το λάθος. Τα σουτ πίσω από τα 6μ75 συνέχισαν να βοηθούν την Κροατία, η οποία έκλεισε το πρώτο μισό με 7/22 δίποντα και 5/16 τρίποντα, με την Ελλάδα να προηγείται στα μισά του παιχνιδιού με την μικρότερη δυνατή διαφορά (34-35).





Νικολαϊδης και Πατρίκης διατήρησαν το προβάδισμα για την Ελλάδα (37-42, 23΄), ο Παγώνης έγραψε το 42-46 (26΄), αλλά τα τρίποντα των τυπικά γηπεδούχων εξακολουθούσαν να είναι πρόβλημα. Το 9ο εύστοχο δικό τους στο παιχνίδι τους βοήθησε και να ξαναπάρουν το προβάδισμα (48-47, 27΄), όπως και αυτό του Ροζακέα στη λήξη της τρίτης περιόδου βοήθησε την ελληνική ομάδα να μειώσει στον έναν πόντο (53-52). Τρία ακόμη μακρινά σουτ από τους Κροάτες στα δύο λεπτά της τέταρτης περιόδου οδήγησαν στο 61-52. Η διαφορά πήρε διψήφια τιμή (63-53, 33΄) και έφτασε και στο +12 (65-53, 36΄), πριν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιδράσει και μειώσει με τους Παγώνη, Λέφα (67-60, 37΄) και Ροζακέα (69-62, 38΄). Οι Κροάτες διατήρησαν το προβάδισμα και έφτασαν στη νίκη με 69-64.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 34-35, 53-52, 69-64



Διαιτητές: Χοροζόφ (Βουλγαρία), Ρόζενμπεργκς (Λετονία), Ντοτσένκο (Λουξεμβούργο)

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 10 (1), Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 6 (2), Ξανθόπουλος, Χαντζής 2, Ροζακέας 7 (1), Γεώργας 2, Πρέκας 2, Κομνιανίδης, Ασημακόπουλος 2, Πατρίκης 16, Παγώνης 17 (2)





Το πρόγραμμα του Γ’ Ομίλου

11/7

Βέλγιο-Ισπανία 58-81

Κροατία- Ελλάδα 69-64

12/7

14.00 Ελλάδα-Βέλγιο

21.30 Ισπανία-Κροατία

13/7

16.30 Βέλγιο-Κροατία

19.00 Ελλάδα-Ισπανία