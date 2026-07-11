Φωτιά στη Θεσπρωτία: Δύο μέτωπα στην περιοχή Παραμυθιάς, εκκενώνεται ο Γαλατάς

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Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται αυτή την ώρα οι αρχές στη Θεσπρωτία, καθώς δύο μεγάλες εστίες πυρκαγιάς μαίνονται ταυτόχρονα στην περιοχή του Κάμπου Παραμυθιάς.

Οι φωτιές εκδηλώνονται σε αγροτοδασική και δασική έκταση με χρονική διαφορά μόλις είκοσι λεπτών, γεγονός που προκαλεί την άμεση και μαζική κινητοποίηση των δυνάμεων.

Σε εξέλιξη προληπτική εκκένωση μέσω 112

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του 112.

Οι κάτοικοι του οικισμού Γαλατάς έλαβαν επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τους από το 112 ώστε να να απομακρυνθούν προληπτικά από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς τον Καριώτη, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρχών που βρίσκονται στο πεδίο.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας αναφέρει:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Γαλατά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Καριώτη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Γίνεται μάχη με τις φλόγες – Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αυξάνει διαρκώς τις δυνάμεις της στο μέτωπο για να προλάβει την επέκταση της πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή, επιχειρούν συνολικά:

48 πυροσβέστες με 15 πυροσβεστικά οχήματα.

2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, που επιχειρούν μέσα στα δύσβατα σημεία της δασικής έκτασης.

4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις από αέρος εκμεταλλευόμενα το φως της ημέρας.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου συνδράμουν ενεργά, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Στο μικροσκόπιο των αρχών τα αίτια – Ερευνάται εμπρησμός

Το γεγονός ότι η δεύτερη εστία ξεσπά μέσα σε δασική περιοχή, σε πολύ κοντινή απόσταση και μόλις 20 λεπτά μετά την πρώτη, κινεί άμεσα τις υποψίες των αρχών. Για τον λόγο αυτό, Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) από τα Ιωάννινα βρίσκεται ήδη στο σημείο.

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