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ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς ΗΠΑ: «Καμία διαπραγμάτευση αν δεν αλλάξετε στάση»

Ιράν - ΗΠΑ
clock 18:31 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ιρανική αντιπροσωπεία δεν προτίθεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν η Ουάσινγκτον δεν υπαναχωρήσει από τις θέσεις της, όπως μετέδωσε το Σάββατο το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν, Fars, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή που πρόσκειται στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εν λόγω πηγή επανέλαβε τα όσα είχε τονίσει ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ: η Τεχεράνη δεν έχει υποβάλει κανένα αίτημα στην Ουάσινγκτον για επανέναρξη του διαλόγου, κόντρα στους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανέφερε σε γραπτό του μήνυμα ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του θα πραγματοποιηθεί σίγουρα, καθώς αποτελεί «απαίτηση του έθνους».

Ο Ιρανός ηγέτης δεσμεύτηκε να απαντήσει με σκληρά αντίποινα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Θα εκδικηθούμε το αίμα του ηγέτη μας και όλων των θυμάτων αυτών των δύο πολέμων από τους εγκληματίες δράστες».

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