Η συνήθεια που έχουν οι ευφυείς άνθρωποι;

Η πραγματική ευφυΐα δεν φαίνεται μόνο από το πόσο γρήγορα βρίσκει κάποιος τη σωστή απάντηση. Σύμφωνα με σύγχρονες ψυχολογικές έρευνες, το πιο αξιόπιστο χαρακτηριστικό των ιδιαίτερα ευφυών ανθρώπων είναι η «ενεργητική ανοιχτότητα» στη σκέψη.

Τι σημαίνει αυτό; Πρόκειται για την ικανότητα να αμφισβητούν τις δικές τους πεποιθήσεις, να αναζητούν αντικρουόμενα στοιχεία και να αλλάζουν γνώμη όταν τα δεδομένα το απαιτούν.

Η αξία της ανοιχτότητας



Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Educational Psychology έδειξε ότι οι άνθρωποι με υψηλότερη γνωστική ικανότητα δεν αναζητούν μόνο αποδείξεις που επιβεβαιώνουν τις απόψεις τους. Αντίθετα, εξετάζουν προσεκτικά πληροφορίες που μπορεί να τις διαψεύδουν. Αυτή η στάση οδηγεί σε πιο αντικειμενικές και ποιοτικές αποφάσεις.







Η συμπεριφορά αυτή έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα από μεταγενέστερες επιστημονικές μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι η ανοιχτή σκέψη συνδέεται με καλύτερη επίλυση προβλημάτων, πιο αξιόπιστη κρίση και μεγαλύτερη επιστημονική συλλογιστική.

Η ευφυΐα δεν σημαίνει βεβαιότητα



Πολλοί θεωρούν ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι πάντα σίγουροι για τις απόψεις τους. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει συχνά το αντίθετο. Οι ιδιαίτερα ευφυείς άνθρωποι αποδέχονται την αβεβαιότητα και γνωρίζουν ότι καμία γνώση δεν είναι απόλυτη. Γι’ αυτό δεν διστάζουν να πουν «ίσως κάνω λάθος» ή να αναθεωρήσουν μια θέση όταν προκύψουν νέα στοιχεία. Η αλλαγή γνώμης δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά πνευματικής ωριμότητας.

Η περιέργεια ως κινητήρια δύναμη



Η ανοιχτή σκέψη συνδέεται στενά με την πνευματική περιέργεια. Οι άνθρωποι με υψηλή νοημοσύνη απολαμβάνουν να μαθαίνουν νέα πράγματα, να εξερευνούν διαφορετικές ιδέες και να εξετάζουν εναλλακτικές οπτικές. Αντί να φοβούνται τις διαφωνίες, τις αντιμετωπίζουν ως ευκαιρίες για μάθηση. Μια αντίθετη άποψη δεν θεωρείται προσωπική επίθεση αλλά πιθανή πηγή νέας γνώσης.

Πώς εκδηλώνεται στην καθημερινότητα η ανοιχτή σκέψη



Η ανοιχτή σκέψη φαίνεται μέσα από μικρές καθημερινές συνήθειες. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν ερωτήσεις πριν διαμορφώσουν άποψη, ακούν προσεκτικά διαφορετικές γνώμες και αναζητούν πληροφορίες από ποικίλες πηγές. Επιπλέον, συνεργάζονται με άτομα που έχουν διαφορετικές εμπειρίες και τρόπο σκέψης, επειδή γνωρίζουν ότι έτσι εντοπίζουν ευκολότερα τα δικά τους «τυφλά σημεία».

Η ανοιχτή σκέψη μπορεί να καλλιεργηθεί;



Το σημαντικότερο μήνυμα της έρευνας είναι ότι η ανοιχτή σκέψη δεν αποτελεί έμφυτο χαρακτηριστικό. Είναι μια δεξιότητα που μπορεί να αναπτυχθεί με εξάσκηση. Κάθε φορά που αναρωτιόμαστε «Τι μπορεί να μου διαφεύγει;», αντί να προσπαθούμε απλώς να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο, ενισχύουμε την κριτική μας σκέψη. Η διάθεση να εξετάζουμε αντικρουόμενες πληροφορίες και να αναθεωρούμε τις απόψεις μας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνήθειες των πραγματικά ευφυών ανθρώπων.

Οι έξυπνοι άνθρωποι δεν φοβούνται να κάνουν λάθος



Η πραγματική νοημοσύνη δεν χαρακτηρίζεται από απόλυτη βεβαιότητα, αλλά από διαρκή μάθηση και πνευματική ταπεινότητα. Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι δεν φοβούνται να κάνουν λάθος. Αντίθετα, θεωρούν κάθε νέο στοιχείο μια ευκαιρία να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τον κόσμο. Αυτή η προθυμία να αμφισβητούν τον εαυτό τους είναι ίσως το σημαντικότερο γνώρισμα της αυθεντικής ευφυΐας.

Πηγή: govastileto.gr

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