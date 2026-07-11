ΣΑΒ.11 Ιου 2026 20:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Καραμίχος: «Στην Αμερική υπάρχει συνδικάτο που προστατεύει τους ηθοποιούς»

καρ
clock 19:00 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Γιώργος Καραμίχος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Η Αγκαλιά του Φάνη" και αναφέρθηκε στο σύστημα που ακολουθείται στο εξωτερικό αλλά και στις αμοιβές των ηθοποιών.

«Όλοι δουλεύουν παραπάνω, θέλουν να δουλεύουν παραπάνω γιατί παίρνουν υπερωρίες. Τα χρήματα που παίρνεις είναι ανάλογα το συμβόλαιο. Όταν είσαι γνωστός και όνομα, υπάρχουν κλίμακες.

Εκεί επίσης υπάρχει συνδικάτο που λειτουργεί, έρχονται οι εκπρόσωποι και κάνουν τη δουλειά τους, όχι όπως εδώ που είναι απλά με ένα κόκκινο σημαιάκι και… να πάμε σε καμιά εκδήλωση. Έρχονται στα γυρίσματα, τσεκάρουν ότι οι ηθοποιοί έχουν υπογράψει. Υπάρχει το μίνιμουμ που μπορεί να πληρωθεί ένας ηθοποιός.

Και στην Αγγλία έρχονται οι εκπρόσωποι του συνδικάτου ηθοποιών την πρώτη εβδομάδα των γυρισμάτων και θα τσεκάρουν ότι υπάρχει φαγητό, ότι τηρούνται θέματα ασφαλείας.

Και υπάρχουν κλίμακες στις πληρωμές, μπορείς να πάρεις το πιο ακριβό, ανάλογα με το ρόλο και τις κλίμακες, το guest star έχει άλλο, το co star έχει άλλο και φυσικά υπάρχουν και υπερωρίες. Φυσικά, αν είσαι όνομα, κάνεις άλλο deal, είπε ο ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης 

Ρένος Χαραλαμπίδης: "Δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για Ωραία Ελένη μία Αφρικανή"

Good Job Nicky: "Δεν θα δοκίμαζα ξανά για την Eurovision, δεν είναι τόσο ρόδινο όσο φαίνεται"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Καραμίχος Αμερική
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis