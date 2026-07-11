Καραμίχος: «Στην Αμερική υπάρχει συνδικάτο που προστατεύει τους ηθοποιούς»

Ο Γιώργος Καραμίχος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Η Αγκαλιά του Φάνη" και αναφέρθηκε στο σύστημα που ακολουθείται στο εξωτερικό αλλά και στις αμοιβές των ηθοποιών.

«Όλοι δουλεύουν παραπάνω, θέλουν να δουλεύουν παραπάνω γιατί παίρνουν υπερωρίες. Τα χρήματα που παίρνεις είναι ανάλογα το συμβόλαιο. Όταν είσαι γνωστός και όνομα, υπάρχουν κλίμακες.

Εκεί επίσης υπάρχει συνδικάτο που λειτουργεί, έρχονται οι εκπρόσωποι και κάνουν τη δουλειά τους, όχι όπως εδώ που είναι απλά με ένα κόκκινο σημαιάκι και… να πάμε σε καμιά εκδήλωση. Έρχονται στα γυρίσματα, τσεκάρουν ότι οι ηθοποιοί έχουν υπογράψει. Υπάρχει το μίνιμουμ που μπορεί να πληρωθεί ένας ηθοποιός.

Και στην Αγγλία έρχονται οι εκπρόσωποι του συνδικάτου ηθοποιών την πρώτη εβδομάδα των γυρισμάτων και θα τσεκάρουν ότι υπάρχει φαγητό, ότι τηρούνται θέματα ασφαλείας.

Και υπάρχουν κλίμακες στις πληρωμές, μπορείς να πάρεις το πιο ακριβό, ανάλογα με το ρόλο και τις κλίμακες, το guest star έχει άλλο, το co star έχει άλλο και φυσικά υπάρχουν και υπερωρίες. Φυσικά, αν είσαι όνομα, κάνεις άλλο deal, είπε ο ηθοποιός.

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