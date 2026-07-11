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Τέιλορ Σουίφτ: Πλήρωσε 160.000 δολάρια στο δήμο της Νέας Υόρκης για τα έξοδα ασφαλείας του γάμου της

taylor
clock 18:00 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το ποσό των 160.000 δολαρίων κατέβαλε η Τέιλορ Σουίφτ στον δήμο της Νέας Υόρκης για τα έξοδα ασφαλείας που συνδέθηκαν με τον γάμο της, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορούσε την παρουσία και την επιχείρηση της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της τελετής στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν.

«Η Τέιλορ Σουίφτ κάλυψε το κόστος (…) το οποίο ανήλθε σε περισσότερα από 160.000 δολάρια για τη συγκεκριμένη εκδήλωση και τα μέσα που κινητοποιήθηκαν για την περίσταση», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης σε συνέντευξη Τύπου.

Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων παραμένει αδιευκρίνιστο, αλλά σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, εκτιμάται πως ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Οι νεόνυμφοι δώρισαν επίσης 26 εκατ. δολάρια σε ΜΚΟ κυρίως στη Νέα Υόρκη και το Κάνσας Σίτι, όπου αγωνίζεται ο αθλητής.

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