Ενώπιον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκαν σήμερα (11/7) λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, στο Δικαστικό Μέγαρο, από το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.

Την ίδια ώρα, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιούν έξω από το δικαστικό μέγαρο, συγκέντρωση συμπαράστασης στους συλληφθέντες, παρουσία ισχυρών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών και μία 26χρονη γυναίκα, βρίσκονται ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης, καθώς φέρονται να ταυτοποιήθηκαν, από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό, ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής εμπρηστικής επίθεσης.

Σε βάρος τους σχηματίζεται βαρύτατη δικογραφία από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία με πρόθεση, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, ενώ η έρευνα περιλαμβάνει και σειρά ακόμη αδικημάτων που σχετίζονται με τη δράση της ομάδας. Και οι τρεις ωστόσο, αρνήθηκαν στους αστυνομικούς τις κατηγορίες. Στη συνέχεια, αναμένεται να οδηγηθούν στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία το πιθανότερο είναι να ζητήσουν και να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Η επιχείρηση για τη σύλληψή τους

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ο 29χρονος και ο 24χρονος συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ η 26χρονη εντοπίστηκε στα Χανιά, όπου είχε μεταβεί μετά την επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη και οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, μαζί με τους δύο συγκατηγορούμενούς της.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των δύο βασικών κατηγορουμένων έπαιξαν βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά την επίθεση οι δράστες αφαίρεσαν τις κουκούλες τους, χωρίς να αντιληφθούν ότι υπήρχαν κάμερες σε παρακείμενο κτίριο, οι οποίες κατέγραψαν τα πρόσωπά τους. Παράλληλα, κάμερα που βρισκόταν απέναντι από την πολυκατοικία κατέγραψε τις κινήσεις τους από πίσω, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε αντιπαραβολή των ρούχων που φορούσαν κατά την προσέγγιση και την αποχώρησή τους από το σημείο.

Πως έδρασαν

Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο» στους δύο συγκατηγορουμένους του. Κατά τις αρχές, το σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα και χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Ειδικότερα, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο, κατοπτεύοντας την περιοχή, ενώ επέστρεψαν μετά την εμπρηστική ενέργεια, όπου άλλαξαν ρουχισμό πριν αποχωρήσουν. Ο 29χρονος είναι γνωστός στις Αρχές για τη δράση του στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας προσαχθεί κατά το παρελθόν δύο φορές.

Η 26χρονη, η οποία κατάγεται από την Αθήνα και διαμένει στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί το Φεβρουάριο του 2022 για υπόθεση που αφορούσε την αποδιδόμενη συμμετοχή της στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση», τα μέλη της οποίας είχαν κατηγορηθεί για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια. Μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου η ίδια μετέβη στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Δύο οι ομάδες

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εκτιμούν πως στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη ευθύνεται για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για την οποία συνελήφθησαν τα τρία παραπάνω πρόσωπα, ενώ για τις επιθέσεις στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων. Από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, υπενθυμίζεται ότι έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Πηγή: ΕΡΤ:

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