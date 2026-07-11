Νέες αποκαλύψεις από το Πεντάγωνο για τα UFO: Ντοκουμέντα επαναφέρουν το μυστήριο των UAP

Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας επανέρχεται το μυστήριο των αγνώστου ταυτότητας εναέριων φαινομένων (UAP), γνωστών στο ευρύ κοινό ως UFO, μετά τη δημοσιοποίηση νέας σειράς αποχαρακτηρισμένων αμερικανικών εγγράφων που περιλαμβάνουν αναφορές για περιστατικά κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας και περιοχές που σχετίζονται με το πυρηνικό οπλοστάσιο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τέταρτη κατά σειρά δημοσιοποίηση αναρτήθηκε την Παρασκευή στον ιστότοπο του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, συνοδευόμενη από το μήνυμα ότι «ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να δει με τα μάτια του», ενισχύοντας το δημόσιο αρχείο που έχει δημιουργηθεί για τα UAP.

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Τα περιστατικά

Μεταξύ των νέων στοιχείων ξεχωρίζουν αρκετά στρατιωτικά βίντεο που είχαν καταγραφεί από αισθητήρες υπερύθρων αμερικανικών στρατιωτικών πλατφορμών.

Ένα από αυτά, διάρκειας 18 δευτερολέπτων, καταγράφηκε το 2025 πάνω από την Κίτρινη Θάλασσα και παρουσιάζει ένα μυστηριώδες αντικείμενο με σχήμα που περιγράφεται ως οκτάκτινο ή αστεροειδές να αιωρείται κατά διαστήματα πάνω από την Ανατολική Ασία.

Σε άλλο υλικό, που καταγράφηκε το 2020, εμφανίζεται ένα σκοτεινό αντικείμενο που θυμίζει «μέδουσα» να παρασύρεται στον ουρανό πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Σύμφωνα με την αναφορά της Βόρειας Διοίκησης των ΗΠΑ προς το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Όλων των Τομέων (AARO), το αντικείμενο είχε ύψος περίπου 12 έως 15 πόδια και κινούνταν ακολουθώντας τον άνεμο, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι θα μπορούσε να πρόκειται ακόμη και για μεγάλο παραμορφωμένο μπαλόνι. Το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας επισημαίνει ότι η δημοσίευση του βίντεο δεν αποτελεί επίσημο συμπέρασμα για την ταυτότητα του αντικειμένου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα βίντεο του 1996 από την πρώην Ομάδα Εργασίας UAP του Πολεμικού Ναυτικού, στο οποίο καταγράφεται ένα κυκλικό αντικείμενο με προεξοχές που θυμίζουν φτερά να κινείται πάνω από ορεινή περιοχή στη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παρακολουθείται από στρατιωτικό αεροσκάφος.

Πηγή: protothema.gr

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