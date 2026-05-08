Αρχεία Πενταγώνου: “Είδαν” UFO και στην Ελλάδα οι Αμερικανοί

Τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις με θεάσεις UFO επί ελληνικού εδάφους περιλαμβάνονται στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Η 1η περίπτωση αφορά περιστατικό στις 27 Οκτωβρίου 2023

Στο έγγραφο αναφέρεται:

Περιγραφή Εναέριου Αντικειμένου Αγνωστου Ταυτότητας (UAP_ (π.χ. μέγεθος, σχήμα, χρώμα, σημάδια, αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά):



Φαινομενικά κυκλικό, πολύ μικρό για να διακριθούν λεπτομέρειες.



(Περιγραφή περιστατικού UAP):



Στις 0035Z, το [λογοκριμένο] κατευθυνόταν προς την περιοχή στόχο όταν εντόπισαν ένα UAP να πετά ακριβώς πάνω από την επιφάνεια του ωκεανού. Το UAP πραγματοποίησε πολλαπλές στροφές 90 μοιρών με εκτιμώμενη ταχύτητα 80 mph (μίλια ανά ώρα). Στις 0038Z, το [λογοκριμένο] έχασε το UAP από την εικόνα/τροφοδοσία τους.

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη στις 29 Οκτωβρίου επίσης του 2023

Στο έγγραφο αναφέρεται:

Περιγραφή UAP (π.χ. μέγεθος, σχήμα, χρώμα, σημάδια, αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά):



Φαινομενικά κυκλικό, πολύ μικρό για να διακριθούν λεπτομέρειες.



Περιγραφή περιστατικού UAP):



Στις 0811Z, το [λογοκριμένο] επέστρεφε στη βάση (RTB – Return To Base) όταν εντόπισαν ένα UAP να πετά ακριβώς πάνω από την επιφάνεια του ωκεανού. Το UAP πέταξε ευθεία πάνω από τον ωκεανό προς την ξηρά. Στις 0811Z, το [λογοκριμένο] έχασε το UAP από την εικόνα/τροφοδοσία τους.

Τέλος υπάρχει και μία τρίτη αναφορά για μη επιλυθείσα θέαση Εναέριου Αντικειμένου Αγνωστου Ταυτότητας (UAP) με ημερομηνία καταγραφής τον Ιανουάριο του 2024

Πρώτη παρτίδα

H πρώτη παρτίδα που αναρτήθηκε σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου αποτελείται από 162 φακέλους, περιλαμβάμοντας παλαιά τηλεγραφήματα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έγγραφα του FBI καθώς και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες επανδρωμένων αποστολών της NASA στο διάστημα.

Μαρτυρίες – Φωτογραφίες

Ένα έγγραφο περιγράφει μια κατάθεση στο FBI ενός προσώπου που δηλώνει πιλότος μη επανδρωμένου αεροσκάφους και είπε ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 είδε ένα «γραμμικό αντικείμενο» με τόσο έντονο φως που μπορούσε να διακρίνει «λωρίδες εντός του φωτός». Το αντικείμενο ήταν ορατό για 5-10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια το φως έσβησε και το αντικείμενο εξαφανίστηκε, σύμφωνα με την κατάθεση.

Ένα άλλο αρχείο είναι μια φωτογραφία της NASA από τη διαστημική αποστολή Apollo 17 του 1972 που δείχνει τρεις τελείες σε τριγωνικό σχηματισμό. Το Πεντάγωνο λέει στη λεζάντα ότι «δεν υπήρξε ομόφωνη άποψη για το είδος της ανωμαλίας» όμως μια νέα, προκαταρκτική ανάλυση αναφέρει ότι θα μπορούσε να είναι ένα «υλικό αντικείμενο»

