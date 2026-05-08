Τσιμπρικίδου: Γέννησε η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Γιώτα Τσιμπρικίδου , η οποία σήμερα Παρασκευή 8 Μάϊου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι 2,870 γρ.

«Μπήκε πολύ πρωί σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων, γύρω στις 6, 6 και κάτι… γεννήθηκε το κοριτσάκι της, είναι υγιέστατο.

Έχει μιλήσει και είχε έρθει εδώ τα έχει πει και με την Κατερίνα μας. Το ήθελαν πάρα πολύ μαζί με τον Άγγελο τον άνδρα της. Πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, είναι όλη η οικογένεια εκεί», ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής.

