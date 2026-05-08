Μαμουλάκης: Στη Βουλή οι παραλίες “Natura 2000" της Κρήτης που παρουσιάζουν διάβρωση
clock 18:31 | 08/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη Βουλή φέρνει ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, το θέμα της διάβρωσης που παρατηρείται στις δημοφιλέστερες παραλίες της Κρήτης του δικτύου “Natura 2000”.

Καταθέτοντας σχετική Κοινοβουλευτική Αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναδεικνύει ένα ζήτημα που προκύπτει από πρόγραμμα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής – ΟΦΥΠΕΚΑ, σχετικά με την παράκτια τρωτότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου “Natura 2000”.

Όπως επισημαίνεται, η παράκτια τρωτότητα αποτελεί πλέον εξελισσόμενη πραγματικότητα, ενώ γίνονται και ειδικότερες αναφορές σε συγκεκριμένες περιοχές που υφίστανται ήδη διάβρωση, καθώς και στα συμπεράσματα σχετικής μελέτης του ΟΦΥΠΕΚΑ, τα οποία συνηγορούν στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών με συγκεκριμένες πολιτικές και τεχνικές παρεμβάσεις.

