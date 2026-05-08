Περιφέρεια Κρήτης: Συστάσεις προς τους πολίτες για το νέο κύμα σκόνης από τη Σαχάρα

Για το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου 2026, η Κρήτη αναμένεται να επηρεαστεί από ένα νέο έντονο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης:

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης με τις έως τώρα καταγεγραμμένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) ενημερώνουν, ότι, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα θα υπάρξει υπέρβαση των 50μg/m3 στις ημερήσιες συγκεντρώσεις ΑΣ10 από το Σάββατο 09 Μαΐου με κορύφωση την Κυριακή 10 Μαΐου λόγω του φαινομένου μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα.

Οι μετρήσεις γίνονται από το δίκτυο των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του δικτύου «ΣΧΕΔΙΑ» της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Για την προστασία των πολιτών και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων, με εγκύκλιο του το Υπουργείο Υγείας κάνει τις παρακάτω συστάσεις:

Ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα, ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

Επιπλέον οι μάσκες υψηλής προστασίας FFP2, Ν95 & KN95, δεδομένου ότι συγκρατούν σωματίδια μεγέθους ≥0,3 μm, μπορούν να προστατεύσουν όσους πρέπει να δραστηριοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Λήψη μέτρων βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους

Διατηρήστε σε καλό επίπεδο την ποιότητα αέρα στο σπίτι, στο γραφείο, κ.α.

Ελαχιστοποιήστε τη διείσδυση εξωτερικού αέρα, διατηρώντας κλειστά – όσο γίνεται – τα παράθυρα και τις πόρτες.

Βελτιώστε τη μόνωση των εσωτερικών χώρων (χαραμάδες θυρών και παραθύρων) για να εμποδίσετε την είσοδο της σκόνης στον εσωτερικό χώρο.

Ενεργοποιήστε έγκαιρα τη συσκευή καθαρισμού αέρα– εφόσον υπάρχει – και βεβαιωθείτε ότι έχει τα κατάλληλα φίλτρα και λειτουργεί κανονικά.

Καθαρίστε με υγρό πανί επιφάνειες επαφής, όπως τραπέζια και πάγκους, και σφουγγαρίστε το δάπεδο.

Αποφύγετε δραστηριότητες που επιδεινώνουν την ποιότητα αέρα στους εσωτερικούς χώρους, όπως κάπνισμα, χρήση ηλεκτρικής σκούπας, μαγείρεμα με γκάζι, άναμμα κεριών και τζακιών.

