Πότισμα Νεαρών Δέντρων Ελιάς: Κάθε πότε και πόσο νερό χρειάζονται

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν τα νεαρά δέντρα ελιάς, ειδικά τα πρώτα χρόνια μετά τη φύτευση, καθώς τότε αναπτύσσουν το ριζικό τους σύστημα και καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό η μελλοντική τους αντοχή και παραγωγικότητα.

Σύμφωνα με γεωπονικούς οδηγούς, τα νεαρά ελαιόδεντρα χρειάζονται συχνότερο και πιο σταθερό πότισμα σε σχέση με τα ώριμα δέντρα, καθώς δεν έχουν ακόμη αναπτύξει βαθιές ρίζες για να αντλούν υγρασία από το έδαφος.

Συχνότητα ποτίσματος

Την πρώτη περίοδο εγκατάστασης, το πότισμα μπορεί να γίνεται ακόμη και 2–3 φορές την εβδομάδα, ειδικά τους θερμούς μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού. Καθώς το δέντρο μεγαλώνει, η συχνότητα μειώνεται σταδιακά, φτάνοντας περίπου στο 1 πότισμα την εβδομάδα ή και πιο αραιά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το έδαφος.

Πόσο νερό χρειάζεται

Η ποσότητα νερού για κάθε νεαρό δέντρο κυμαίνεται συνήθως από 20 έως 25 λίτρα την εβδομάδα, με αυξομειώσεις ανάλογα με τη ζέστη, τον τύπο του εδάφους και τη διαθεσιμότητα βροχοπτώσεων.

Σωστή πρακτική ποτίσματος

Οι ειδικοί τονίζουν ότι προτιμάται το βαθύ και όχι επιφανειακό πότισμα, ώστε το νερό να φτάνει σε βάθος και να ενισχύεται η ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος. Παράλληλα, η υπερβολική υγρασία πρέπει να αποφεύγεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει σαπίσματα και προβλήματα στις ρίζες.

Συμπέρασμα

Το πότισμα της νεαρής ελιάς δεν είναι θέμα ρουτίνας αλλά ισορροπίας: ούτε ξηρασία, ούτε υπερβολή. Σταθερότητα, έλεγχος του εδάφους και προσαρμογή στις καιρικές συνθήκες είναι τα «κλειδιά» για ένα υγιές ξεκίνημα που θα δώσει δέντρο δυνατό για χρόνια.

