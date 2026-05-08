Λαβρόφ: «Δεν θα υπάρξει έλεος» εάν η Δύση προσπαθήσει να διαταράξει την Ημέρα της Νίκης

Σε μια σφοδρή προειδοποίηση προς τη Δύση προχώρησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας πως οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης των εορτασμών για την Ημέρα της Νίκης μέσω του Κιέβου θα απαντηθεί αμείλικτα.

Ο Ρώσος διπλωμάτης υποστήριξε ότι «ο εχθρός» επιχειρεί να καταστρέψει μια γιορτή που είναι «ιερή» για τους Ρώσους, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη εξάλειψης κάθε απειλής ασφαλείας που προέρχεται από το ουκρανικό έδαφος.

Απειλές για επιθέσεις και ρωσικά αντίποινα

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Ερεβάν, στο πλαίσιο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όπου ανέφερε ότι drones των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων θα μπορούσαν να πετάξουν πάνω από τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 9ης Μαΐου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έλαβε σοβαρά υπόψη τις απειλές αυτές, προειδοποιώντας πως ο στρατός θα απαντήσει σε κάθε απόπειρα διατάραξης των εορτασμών με ένα μαζικό πυραυλικό πλήγμα στο Κίεβο.

Ο Λαβρόφ ήταν σαφής στις δηλώσεις του: «Δεν θα υπάρξει έλεος εάν η Δύση, μέσω του Κιέβου, διαταράξει την Ημέρα της Νίκης».

Βέλη κατά του Μερτς

Κατά τη διάρκεια τελετής κατάθεσης στεφάνων στο ρωσικό ΥΠΕΞ, ο Λαβρόφ στράφηκε προσωπικά κατά του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας την κατάπληξή του για τις στρατιωτικές φιλοδοξίες του Βερολίνου.

«Αυτό που κάνει η Γερμανία είναι εκπληκτικό. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο καγκελάριος Μερτς έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ένας από τους κύριους στόχους του είναι να διασφαλίσει ότι ο γερμανικός στρατός θα γίνει ο ισχυρότερος στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από τα νούμερα οποιασδήποτε δημοσκόπησης», σημείωσε.

Πρόσθεσε μάλιστα πως αυτή η στάση προκαλεί ανησυχία και στους γείτονες της Γερμανίας.

«Όχι μόνο η Ρωσία, αλλά και πολλοί από τους γείτονες της Γερμανίας έχουν αρχίσει να αμφισβητούν την κατεύθυνση της ευρωατλαντικής και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υπό την ηγεσία γραφειοκρατών οχυρωμένων στις Βρυξέλλες, οι οποίοι ενθαρρύνουν ενεργά τέτοια ρεβανσιστικά αισθήματα τόσο στη Γερμανία όσο και αλλού στην ευρωατλαντική περιοχή».

Καταγγελίες για «αναβίωση του ναζισμού» στη Δύση

Ο Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε ότι ο αγώνας κατά του ναζισμού παραμένει κρίσιμος, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, στην Ευρώπη υπάρχουν φωνές που καλούν σε «επανάληψη του πειράματος του Χίτλερ».

«Πέρα από την ιδεολογική πτυχή, ο αγώνας κατά του ναζισμού είναι κρίσιμης σημασίας στις σημερινές συνθήκες. Πολλοί στην Ευρώπη καλούν ανοιχτά σε επανάληψη του καθεστώτος του Χίτλερ και προετοιμάζονται να επιτεθούν στη χώρα μας, δηλώνοντας ότι ο στόχος τους είναι μια στρατηγική ήττα», ανέφερε.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ κατηγόρησε επίσης τις δυτικές ελίτ ότι προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για να διατηρήσουν την κυριαρχία τους.

«Τώρα, καθώς τιμούμε το ιερό κατόρθωμα της νίκης επί του ναζισμού, ο ναζισμός σηκώνει κεφάλι για άλλη μια φορά. Όχι μόνο ιδεολογικά, αλλά υπάρχουν επίσης αυξανόμενες προσπάθειες να ξαναγραφτεί η ιστορία και το αποτέλεσμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο στόχος είναι να αναδιαμορφωθεί η παγκόσμια τάξη, ώστε η Δύση να μπορεί να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται όλους τους άλλους και να ζει εις βάρος των άλλων, ακριβώς όπως στους αποικιακούς χρόνους», είπε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο Λαβρόφ δήλωσε: «Ο ναζισμός, σε οποιαδήποτε μορφή και αν επανεμφανιστεί, θα ηττηθεί».

Με πληροφορίες από: TASS, RIA Novosti

