Αστυνομικοί Ηρακλείου: Σημαντική δωρεά στο Τμήμα Μεταγωγών

Στην ενίσχυση του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Ηρακλείου προχώρησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, παραδίδοντας ένα πλυντήριο ρούχων καθώς και αναλώσιμα καθαρισμού για την κάλυψη βασικών αναγκών της υπηρεσίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους χώρους κράτησης, καθώς το πλυντήριο θα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό κλινοσκεπασμάτων και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται στα κρατητήρια. Όπως επισημαίνεται, η διατήρηση κατάλληλων συνθηκών καθαριότητας αποτελεί σημαντικό παράγοντα τόσο για την προστασία της δημόσιας υγείας όσο και για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Ένωση, η νέα συσκευή θα λειτουργεί συμπληρωματικά με εξοπλισμό καθαριότητας που είχε διατεθεί και στο παρελθόν, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις καθημερινές ανάγκες του Τμήματος Μεταγωγών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον τρόπο χρηματοδότησης της δωρεάς, καθώς – όπως τονίζεται – η αγορά του εξοπλισμού καλύφθηκε αποκλειστικά από τα έσοδα πρόσφατης εκδήλωσης της Ένωσης, χωρίς να χρησιμοποιηθούν χρήματα από τις συνδρομές των μελών της.

Από την πλευρά της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπου καταγράφονται καθημερινές λειτουργικές ανάγκες.

Διαβάστε επίσης:

Χερσόνησος: Αφήνουν χωρίς ενίσχυση το Αστυνομικό Τμήμα ενόψει τουριστικής σεζόν