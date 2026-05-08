Αρναουτάκης: "Όχι" στην κεντρική διαχείριση της νέας ΚΑΠ – Δυναμική διεκδίκηση πόρων για την Κρήτη

Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέ-δειξε η Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνοντας την εσπερίδα με θέμα: «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028–2034: Στρατηγικές και Προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».

Στην παρέμβασή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έθεσε μετ' επιτάσεως το ζήτημα της ισχυρής διεκδίκησης των πόρων της περιφερειακής ανάπτυξης, κρούο-ντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα ευρωπαϊκά σενάρια συγκεντρωτικής διαχείρισης. Ειδι-κότερα, αναφέρθηκε στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενοποί-ηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με την Πολιτική Συνοχής σε ένα κεντρικό ταμείο (στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης) το οποίο θα ελέγχεται από το κεντρικό κράτος.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του σε αυτή την προο-πτική, υπογραμμίζοντας ότι «η Πολιτική Συνοχής και η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι τα κατεξοχήν εργαλεία που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη, καθώς χρηματοδοτούν στοχευμένα έργα σε κάθε τοπική κοινωνία» (από μικρές αρδεύσεις και βιολογικούς καθαρισμούς, μέχρι σχολικά κτίρια και αγροτικές υποδομές). Προειδοποίησε πως η μεταφορά αυτών των προγραμμάτων σε ένα κεντρικό, απρόσωπο ταμείο, πρακτικά θα απομακρύνει την Ευρώπη από τους πολίτες της και κάλεσε σε συστράτευση για να πα-ραμείνουν οι πόροι στην περιφερειακή ανάπτυξη με ισχυρό αποκεντρωμένο ρόλο.

Έναρξη διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ

Η εκδήλωση έγινε με μεγάλη συμμετοχή παραγωγικών φορέων, της αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας και σηματοδότησε την επίσημη έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου, προκειμένου η Κρήτη να καταθέσει έγκαιρα τεκμηριωμένες προτάσεις για τη διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής των επόμενων ετών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης, τό-νισε την ανάγκη να τεκμηριωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση διεκδίκησης με απόλυτα θε-σμικό τρόπο, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της Κρήτης, ό-πως η νησιωτικότητα, το ορεινό ανάγλυφο και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Όπως υπο-γράμμισε, είναι επιτακτική η δίκαιη ανακατανομή των ενισχύσεων, η ουσιαστική στήριξη το-μέων όπως η ελαιοκομία, η αμπελουργία, η αλιεία, τα κηπευτικά, η μελισσοκομία και η κτη-νοτροφία, καθώς και η ενίσχυση των υποδομών για το νερό και την ενέργεια. Σκοπός της Περιφέρειας, τόνισε, είναι να διαμορφώσει εγκαίρως μια πρόταση βιώσιμη, που θα απαντά στην κλιματική κρίση, θα προσθέτει αξία στα προϊόντα και θα προστατεύει τους παραγω-γούς, επισημαίνοντας την ανάγκη η Κρήτη να προλάβει τις εξελίξεις.

Από την πλευρά του, ο Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλα-μπος Κασίμης, στην κεντρική του εισήγηση για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες μετά το 2027, ανέλυσε τις αλλαγές στην αρχιτεκτονική της ΚΑΠ και τη στόχευση των ευρωπαϊκών πόρων. Ανέφερε πως το νέο μοντέλο απαιτεί αυξημένη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης, παρέχοντας περιθώρια για την εκπόνηση ειδικών περιφερειακών σχεδίων. Εξήρε μάλιστα την ετοιμότητα και την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης να ανοίξει νωρίς τη συζήτηση, σημειώνοντας πως το νησί δείχνει τον δρόμο για τη συγκρότηση μιας ρεαλιστικής, συναινετικής και τεκμηριωμένης πρότασης προς την κεντρική διοίκηση.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, τοποθετήθηκαν επίσης διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων. Ειδικότερα, ο Υποψήφιος Διδάκτωρ Αγροτικής Επιχειρηματικότη-τας Νικόλαος Μπουνάκης ανέλυσε τα δυνατά και αδύνατα σημεία, καθώς και τις απειλές και ευκαιρίες της κρητικής αγροτικής οικονομίας. Ο Γεωπόνος Γιώργος Γεωργουλάκης ε-στίασε στη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης μέσα από τη νέα ΚΑΠ, ενώ ο Κτηνίατρος Αλέξανδρος Στεφανάκης ανέδειξε τη σημασία της μεταποίησης στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγροτικής πολιτικής. Τέλος, η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτρο-πής ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτημα Κρήτης Άννα Δασκαλάκη αναφέρθηκε στους τρόπους ενίσχυ-σης της ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα.

Η εσπερίδα ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση, παρέχοντας τη δυνατότητα στους παρα-γωγικούς φορείς και τους συμμετέχοντες να καταθέσουν τις απόψεις τους για το μέλλον του αγροδιατροφικού κλάδου.

