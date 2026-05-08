Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Η ανάρτηση Πλεύρη για την "συγχώρεση"

Σοκαρισμένος από τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη δηλώνει ο Θάνος Πλεύρης, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, εξιστορώντας παράλληλα τη δική του τραγική απώλεια, αυτή της μητέρας του, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο πριν από 6 χρόνια.







«Έχω σοκαριστεί με την περίπτωση της Κρήτης όπου ένας πατέρας δολοφόνησε τον φίλο του γιου του, που σκοτώθηκε σε τροχαίο, επειδή αυτός ήταν υπεύθυνος για το τροχαίο που προκάλεσε το θάνατο [...] Κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για ένα θανατηφόρο τροχαίο», αναφέρει χαρακτηριστικά.







Μάλιστα, αναφερόμενος στην περίπτωση της οικογένειάς του, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε πως η μητέρα του του ζήτησε να μην κινηθεί νομικά κατά του οδηγού που την παρέσυρε, καθώς «της είχε φανεί καλός άνθρωπος».







«Μήπως η συγχώρεση του δράστη είναι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε και να θυμόμαστε τη μνήμη των ανθρώπων μας;», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Θάνος Πλεύρης.

Πριν 6 χρόνια τέτοια περίοδο έχασα τη μητέρα μου σε τροχαίο ατύχημα. Είχε βγει για περπάτημα και από λάθος ένας άνθρωπος παραβίασε στοπ και την κτύπησε. Η συμπεριφορά του ήταν ανθρώπινη και έδειξε ενδιαφέρον για την πορεία της υγείας της μητέρας μου, η οποία τελικά μετά από… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) May 8, 2026

