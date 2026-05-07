Δολοφονία στην Αμμουδάρα: "Καρφιά" Χρυσοχοΐδη στη Δικαιοσύνη για τον 54χρονο

Σε μια παρέμβαση που αναμένεται να συζητηθεί, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πήρε σαφείς αποστάσεις από τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης στην τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο με την δολοφονία του 20χρονου Νικήστρατου στην Αμμουδάρα.

Μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1», ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελληνική Αστυνομία είχε πράξει το καθήκον της, προειδοποιώντας εγκαίρως για την επικινδυνότητα του 54χρονου δράστη.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, ο 54χρονος δράστης είχε δείξει τις προθέσεις του εδώ και καιρό. Όταν παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί, το τοπικό αστυνομικό τμήμα ενημέρωσε άμεσα τις εισαγγελικές αρχές. «Η Εισαγγελία έδωσε εντολή να αφεθεί ελεύθερος. Άρα η Αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, επιρρίπτοντας την ευθύνη για την εξέλιξη της υπόθεσης στην εισαγγελική παραγγελία.

Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας

Το έγκλημα στην Αμμουδάρα δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό, αλλά το αποκορύφωμα μιας πολυετούς εμμονής. Ο 54χρονος θεωρούσε τον 20χρονο υπεύθυνο για τον θάνατο του δικού του γιου σε τροχαίο δυστύχημα πριν από τρία χρόνια, παρά το γεγονός ότι οι δύο νέοι ήταν φίλοι.

Ο υπουργός σημείωσε ότι ο δράστης «επιχειρούσε πολύ καιρό να κάνει κακό» στον νεαρό, υπογραμμίζοντας ότι τα προειδοποιητικά σημάδια ήταν εκεί, αλλά η δικαστική αντιμετώπιση επέτρεψε στον 54χρονο να παραμείνει εκτός φυλακής και να υλοποιήσει το φονικό του σχέδιο.

Η «παθογένεια» και η απώλεια

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν περιορίστηκε μόνο στις υπηρεσιακές ευθύνες, αλλά σχολίασε και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο της Κρήτης. Αναφέρθηκε σε αντιλήψεις που κυριαρχούν και οδηγούν σε τέτοια ξεσπάσματα βίας, κάνοντας λόγο για μια νοσηρή παθογένεια που ανακυκλώνει τον πόνο.

«Έχει κανείς μεγάλο σεβασμό σε δύο γονείς που χάνουν το παιδί τους, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στον κόσμο. Αλλά από την άλλη, αυτό που έκαναν τώρα πού οδηγεί; Χάθηκε ακόμα ένα παιδί», τόνισε ο υπουργός, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τον κύκλο του αίματος που άνοιξε ξανά, παρά τις προσπάθειες της πολιτείας να θωρακίσει την ασφάλεια στην περιοχή μέσω του σχεδίου «Κόμβος» και άλλων αστυνομικών πρωτοβουλιών.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Βουβός πόνος και αναπάντητα "γιατί" στο τελευταίο αντίο στον Νικήτα (εικόνες)

Ηράκλειο: «Θα σε ντύσουμε γαμπρό -Φέρτε μαντολίνα, όχι σφαίρες» – Το σπαρακτικό αντίο της αδελφής του 21χρονου Νικήτα