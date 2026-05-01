Μάθιου Πέρι: Σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα του ηθοποιού που πέθανε σε ηλικία 54 ετών

Υπογεγραμμένα σενάρια της σειράς «Friends», ένα χειροποίητο τραπέζι πινγκ-πονγκ Batman και το αντίγραφο του εμβληματικού κίτρινου κάδρου από το ματάκι της πόρτας του διαμερίσματος της Μόνικα και της Ρέιτσελ, είναι μερικά από τα αντικείμενα του Matthew Perry που βγαίνουν σε δημοπρασία.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου από τον οίκο Heritage Auctions. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Matthew Perry Foundation, του οργανισμού που ιδρύθηκε στη μνήμη του Μάθιου Πέρι με στόχο την καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τον εθισμό και την υποστήριξη ανθρώπων που παλεύουν για την απεξάρτησή τους.

Ο Πέρι πάλεψε με τον εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και βρέθηκε νεκρός στο υδρομασάζ του σπιτιού του στο Χόλιγουντ το 2023, σε ηλικία 54 ετών

«Ο Μάθιου πίστευε ότι ο εθισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με συμπόνια και με τη βοήθεια της επιστήμης, όχι με στίγμα και σιωπή» δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ιδρύματος

«Αυτή η δημοπρασία ενισχύει το έργο του ιδρύματος για την επέκταση της πρόσβασης σε θεραπείες βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος. Είναι ένας ακόμη τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χρειαστεί να παλέψει μόνος του με αυτή τη νόσο» συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους ανησύχησαν και την παρομοίασαν με το Γκόλουμ για την εμφάνισή της